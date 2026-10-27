DO FA DO
SOL DO
FA DO FA DO
SOL DO
Després de tant temps a bord FAd'un veDOler,
SOLdesembarca, DOJordi.
Posa FArumb a DOterra, FAtimoDOner,
que a casa voSOLlen que DOtornis.
SOLDesembarca, DOJordi. Oh! FADesembarca, DOJordi.
Posa FArumb a DOterra, FAtimoDOner,
que a casa voSOLlen que DOtornis.
I ara que a alta mar ja no hi FAbufa el DOvent,
SOLdesembarca, DOJordi.
RecorFAda el teu DOpoble i la FAteva DOgent,
que a casa voSOLlen que DOtornis.
SOLDesembarca, DOJordi. Oh! FADesembarca, DOJordi.
RecorFAda el teu DOpoble i la FAteva DOgent,
que a casa voSOLlen que DOtornis.
FA DO
SOL DO
FA DO FA DO
SOL DO
I canta feliç la FAtripulaDOció:
SOLdesembarca, DOJordi,
tot FAplegant les veles DOdel FApal maDOjor,
que a casa voSOLlen que DOtornis.
SOLDesembarca, DOJordi. Oh! FADesembarca, DOJordi.
Tot FAplegant les veles DOdel FApal maDOjor,
que a casa voSOLlen que DOtornis.
I ara que la calma ha arriFAbat a DObord,
SOLdesembarca, DOJordi.
Recull el FAteu DOsou i baiFAxem a DOport,
que a casa voSOLlen que DOtornis.
SOLDesembarca, DOJordi. Oh! FADesembarca, DOJordi.
Recull el FAteu DOsou i baiFAxem a DOport,
que a casa voSOLlen que DOtornis.
FA DO
SOL DO
FA DO FA DO
SOL DO
Diguem-nos adéu i acaFAbem el DOrom,
SOLdesembarca, DOJordi.
S'ha acaFAbat volDOtar i naveFAgar pel DOmón,
que a casa voSOLlen que DOtornis.
SOLDesembarca, DOJordi. Oh! FADesembarca, DOJordi.
S'ha acaFAbat volDOtar i naveFAgar pel DOmón,
que a casa voSOLlen que DOtornis.
SOLDesembarca, DOJordi. Oh! FADesembarca, DOJordi.
S'ha acaFAbat volDOtar i naveFAgar pel DOmón,
que a casa voSOLlen que DOtornis.
S'ha acaFAbat volDOtar i naveFAgar pel DOmón,
que a casa voSOLlen que DOtornis.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.