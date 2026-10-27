Desembarca Jordi (Acords)

Després de tant temps a bord d'un veler

Acords Acords
El Pony Pisador
el pony pisador yarr s i trons
el pony pisador yarr s i trons
DO FA DO
SOL DO
FA DO FA DO
SOL DO

Després de tant temps a bord FAd'un veDOler,
SOLdesembarca, DOJordi.
Posa FArumb a DOterra, FAtimoDOner,
que a casa voSOLlen que DOtornis.

SOLDesembarca, DOJordi. Oh! FADesembarca, DOJordi.
Posa FArumb a DOterra, FAtimoDOner,
que a casa voSOLlen que DOtornis.

I ara que a alta mar ja no hi FAbufa el DOvent,
SOLdesembarca, DOJordi.
RecorFAda el teu DOpoble i la FAteva DOgent,
que a casa voSOLlen que DOtornis.

SOLDesembarca, DOJordi. Oh! FADesembarca, DOJordi.
RecorFAda el teu DOpoble i la FAteva DOgent,
que a casa voSOLlen que DOtornis.

FA DO
SOL DO
FA DO FA DO
SOL DO

I canta feliç la FAtripulaDOció:
SOLdesembarca, DOJordi,
tot FAplegant les veles DOdel FApal maDOjor,
que a casa voSOLlen que DOtornis.

SOLDesembarca, DOJordi. Oh! FADesembarca, DOJordi.
Tot FAplegant les veles DOdel FApal maDOjor,
que a casa voSOLlen que DOtornis.

I ara que la calma ha arriFAbat a DObord,
SOLdesembarca, DOJordi.
Recull el FAteu DOsou i baiFAxem a DOport,
que a casa voSOLlen que DOtornis.

SOLDesembarca, DOJordi. Oh! FADesembarca, DOJordi.
Recull el FAteu DOsou i baiFAxem a DOport,
que a casa voSOLlen que DOtornis.

FA DO
SOL DO
FA DO FA DO
SOL DO

Diguem-nos adéu i acaFAbem el DOrom,
SOLdesembarca, DOJordi.
S'ha acaFAbat volDOtar i naveFAgar pel DOmón,
que a casa voSOLlen que DOtornis.

SOLDesembarca, DOJordi. Oh! FADesembarca, DOJordi.
S'ha acaFAbat volDOtar i naveFAgar pel DOmón,
que a casa voSOLlen que DOtornis.

SOLDesembarca, DOJordi. Oh! FADesembarca, DOJordi.
S'ha acaFAbat volDOtar i naveFAgar pel DOmón,
que a casa voSOLlen que DOtornis.

S'ha acaFAbat volDOtar i naveFAgar pel DOmón,
que a casa voSOLlen que DOtornis.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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