REQuan l'anFA#mgoixa em SOLcremi per LAdintre
REi la FA#mvida em SOLfugi de LAles mans,
REquan m'oFA#mfegui SOLla melanLAgia
MImveient com passen els SOLdies
sense deixar cap seLAnyal.
REQuan no FA#mem quedi SOLesma de LAriure
REi soFA#mvint em SOLtrobi disLAsipat,
REquan cosFA#mti empasSOLsar la saLAliva,
MImcom si un puny ben aSOLpretat
tingués el meu cor escaLAnyat.
...No SOL→vull LAcaure al foRE→rat LA
cap al deSOL→semLAbre,
RE→LAglaç al meu SOL→venLAtre.
Amagada a la fosSOLcor,
LAsempre hi ha una esSOLcletxa LAde claREror.
RESi he FA#mvolgut cridar SOLi esgoLAlar-me
REi en proFA#mvar-ho m'he SOLennueLAgat,
REquan fa FA#mdies que tot SOLespanLAta
MImi no soc ni la meiSOLtat
d'aquell que un dia havia esLAtat.
Vull miSImrar cap amunt i no SOLveure cap cel
de MImraons que m'entelen el LAseny.
Només SImvull veure com surt el SOLsol al matí
i senMImtir com m'escalfa la LApell.
...OmSOL→plir caLAda moRE→ment LA
cap al deSOL→semLAbre,
RE→LAglaç al meu SOL→venLAtre.
Amagada a la fosSOLcor,
LAsempre hi ha una esSOLcletxa LAde claREror.
...OmSOL→plir caLAda moRE→ment LA
cap al deSOL→semLAbre,
RE→LAglaç al meu SOL→venLAtre.
Amagada a la fosSOLcor,
LAsempre hi ha una esSOLcletxa LAde claREror.
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