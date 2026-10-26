Desert d'amics (Acords)

Desert d'amics, de béns e de senyor

Acords Acords
Raimon
raimon per destruir aquell qui l ha desert
raimon per destruir aquell qui l ha desert
LAm REm SOL FA MI

LAmDesert d'amics, de REmbéns e de senyor,
SOLen estrany lloc i en LAmestranya contrada,
REmlluny de tot bé, fart d'enuig e tristor,
SOLma voluntat e penLAmsa caitivada,
FAme trob del tot en LAmmal poder sotsmès,
FAno vei algú que de LAmmé s'haja cura,
FAe soi guardats, enclòs, SOLferrats e pres,
FAde què en fau grat a MIma trista ventura.

LAmEu hai vist temps que REmno em plasia res;
SOLara em content de ço qui LAmem fai tristura,
REme los grillons lleugers ara preu més
SOLque en lo passat LAmla bella brodadura.
FAFortuna vei que ha mosLAmtrat son voler
FAsus mé, volent que en tal LAmpunt vengut sia;
FAperò no em cur, pus hai SOLfait mon dever
FAamb tots los bons que em MItrob en companyia.

LAmTots aquests mals no em REmsón res de sofrir
SOLen esguard d'u qui al LAmcor me destenta
REme em fai tot jorn d'esperança partir:
SOLcom no vei res que ens aLAmvanç d'una espenta
FAen acunçar nostre LAmdeslliurament.
FAEn acunçar nostre MIdeslliurament.

LAmDesert d'amics, de REmbéns e de senyor,
SOLen estrany lloc i en LAmestranya contrada.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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