Obrir els REfinesSOLtrons i espeRErar un nou MImdia, i troLAmbar altre MImcop enteSIlats els MImvidres, com aREquests meus SOLulls, que soREvint oMImbliden que encaLAmra hi ha MImllum per a aSIdreçar la MImvida.
He d'esborRErar les SOLnits de REràbia i de feSOLblesa. He d'esborrar el penDOsar que SIsempre ens toca MImperdre.
Mirar molt més enLAmllà d'aREquesta boira esSOLpessa. He d'aprendre a lluiDOtar senSIse tenir cap MImeina.
I el REpas del SOLtemps, REhores repeMImtides, va llauLAmrant la MImpell cada SIcop menys MImlliure. Sense REguanyar SOLres, perREdre un tros de MImvida, i anar LAmcap al MImllit fent veure SIque es somMImnia.
He d'esborRErar les SOLnits de REràbia i de feSOLblesa. He d'esborrar el penDOsar que SIsempre ens toca MImperdre.
Mirar molt més enLAmllà d'aREquesta boira esSOLpessa. He d'aprendre a lluiDOtar senSIse tenir cap MImeina.
I aquesREta caSOLdira coixa i aREtrotiMImnada, els vells LAmfinesMImtrons i la SIllarga esMImcala són la REgran menSOLtida, perdre l'esREpeMImrança. Per aiLAmxò m'aiMImxeco ara SIque puc enMImcara.
He d'esborRErar les SOLnits de REràbia i de feSOLblesa. He d'esborrar el penDOsar que SIsempre ens toca MImperdre.
Mirar molt més enLAmllà d'aREquesta boira esSOLpessa. He d'aprendre a lluiDOtar senSIse tenir cap MImeina.