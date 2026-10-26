Despertar (Acords)

Obrir els finestrons i esperar un nou dia

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach nu
lluis llach nu
MIm

Obrir els REfinesSOLtrons i espeRErar un nou MImdia,
i troLAmbar altre MImcop enteSIlats els MImvidres,
com aREquests meus SOLulls, que soREvint oMImbliden
que encaLAmra hi ha MImllum per a aSIdreçar la MImvida.

He d'esborRErar les SOLnits
de REràbia i de feSOLblesa.
He d'esborrar el penDOsar
que SIsempre ens toca MImperdre.

Mirar molt més enLAmllà
d'aREquesta boira esSOLpessa.
He d'aprendre a lluiDOtar
senSIse tenir cap MImeina.

I el REpas del SOLtemps, REhores repeMImtides,
va llauLAmrant la MImpell cada SIcop menys MImlliure.
Sense REguanyar SOLres, perREdre un tros de MImvida,
i anar LAmcap al MImllit fent veure SIque es somMImnia.

He d'esborRErar les SOLnits
de REràbia i de feSOLblesa.
He d'esborrar el penDOsar
que SIsempre ens toca MImperdre.

Mirar molt més enLAmllà
d'aREquesta boira esSOLpessa.
He d'aprendre a lluiDOtar
senSIse tenir cap MImeina.

I aquesREta caSOLdira coixa i aREtrotiMImnada,
els vells LAmfinesMImtrons i la SIllarga esMImcala
són la REgran menSOLtida, perdre l'esREpeMImrança.
Per aiLAmxò m'aiMImxeco ara SIque puc enMImcara.

He d'esborRErar les SOLnits
de REràbia i de feSOLblesa.
He d'esborrar el penDOsar
que SIsempre ens toca MImperdre.

Mirar molt més enLAmllà
d'aREquesta boira esSOLpessa.
He d'aprendre a lluiDOtar
senSIse tenir cap MImeina.

RE SOL RE
MIm LAm MIm SI
MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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