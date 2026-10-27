S'apropa el tempoREmral, ve la temFApesta, un huraDOcà, un tifó, noto la brisa del REmmar. Deix anar la FAvela, talla la DOcorda que t'ofega.
EnREmdinsa't, el camí és SI♭fosc, però veuràs la sorFAtida, sense tenir DOpor del que et prepara la REmvida, sabent que l'espeSI♭rança és el punt de parFAtida més poDOtent.
REmSI♭FADO x2
Desplega la REmvela, agafa l'oSI♭nada i descarrega la FApena. Si el destí és borDOrós, el farem clar com l'aREmrena. Tu puja a SI♭bord, deix les tristors al FAport, sigues vaDOlent.
REmSI♭FADO x2
I quan estiguis a la REmmar, no miris enFArere, sempre els DOulls al timó i tot el cel allà REmdalt. No tinguis FApressa, fuig del neDOguit que et desespera.
EnREmdinsa't, que et porti el SI♭vent i t'encomani de FAvida, que no et feDOreixi el desig de ser REmlliure, sabent que el SI♭viatge ens omple i que FAn'anem apreDOnent.
Desplega la REmvela, agafa l'oSI♭nada i descarrega la FApena. Si el destí és borDOrós, el farem clar com l'aREmrena. Tu puja a SI♭bord, deix les tristors al FAport, sigues vaDOlent.
REmSI♭FADO x6
Let the freeREmdom rain, free from all SI♭the pain. As you can see, I FAcan soar above the seDOa. Be what I wanna be REmsky high you can seSI♭e, me dancing on the waFAves, why cos I'm a DOG! I used to have REma dream so now I've got the SI♭team. Flying rockets is FAmy thing aim high pay my DObill. Red sea be the theREmme, the world is bluSI♭e. Look at scheme FAmessing with the DOsystem. Never be a REmvictim, I'm a party through SI♭the night I ain't feeling to FAride, I gotta keep on fighDOting you ain't even thought aREmbout the day we be so SI♭far. Build castles in the FAclouds when we conDOquer.
Desplega la REmvela, agafa l'oSI♭nada i descarrega la FApena. Si el destí és borDOrós, el farem clar com l'aREmrena. Tu puja a SI♭bord, deix les tristors al FAport, sigues vaDOlent. Desplega la REmvela, agafa l'oSI♭nada i descarrega la FApena. Si el destí és borDOrós, el farem clar com l'aREmrena. Tu puja a SI♭bord, deix les tristors al FAport, sigues vaDOlent.