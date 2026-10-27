Desplega la vela (Acords)

S'apropa el temporal, ve la tempesta

Acords Acords
Segonamà
REm FA LAm x2

S'apropa el tempoREmral, ve la temFApesta,
un huraDOcà, un tifó, noto la brisa del REmmar.
Deix anar la FAvela, talla la DOcorda que t'ofega.

EnREmdinsa't, el camí és SI♭fosc, però veuràs
la sorFAtida, sense tenir DOpor del que et prepara
la REmvida, sabent que l'espeSI♭rança és el punt
de parFAtida més poDOtent.

REm SI♭ FA DO x2

Desplega la REmvela, agafa l'oSI♭nada
i descarrega la FApena. Si el destí és borDOrós,
el farem clar com l'aREmrena. Tu puja a SI♭bord,
deix les tristors al FAport, sigues vaDOlent.

REm SI♭ FA DO x2

I quan estiguis a la REmmar, no miris enFArere,
sempre els DOulls al timó i tot el cel allà REmdalt.
No tinguis FApressa, fuig del neDOguit que et desespera.

EnREmdinsa't, que et porti el SI♭vent
i t'encomani de FAvida, que no et feDOreixi
el desig de ser REmlliure, sabent que el SI♭viatge
ens omple i que FAn'anem apreDOnent.

Desplega la REmvela, agafa l'oSI♭nada
i descarrega la FApena. Si el destí és borDOrós,
el farem clar com l'aREmrena. Tu puja a SI♭bord,
deix les tristors al FAport, sigues vaDOlent.

REm SI♭ FA DO x6

Let the freeREmdom rain, free from all SI♭the pain.
As you can see, I FAcan soar above the seDOa.
Be what I wanna be REmsky high you can seSI♭e,
me dancing on the waFAves, why cos I'm a DOG!
I used to have REma dream so now I've got the SI♭team.
Flying rockets is FAmy thing aim high pay my DObill.
Red sea be the theREmme, the world is bluSI♭e.
Look at scheme FAmessing with the DOsystem.
Never be a REmvictim, I'm a party through SI♭the night
I ain't feeling to FAride, I gotta keep on fighDOting
you ain't even thought aREmbout the day we be so SI♭far.
Build castles in the FAclouds when we conDOquer.

Desplega la REmvela, agafa l'oSI♭nada
i descarrega la FApena. Si el destí és borDOrós,
el farem clar com l'aREmrena. Tu puja a SI♭bord,
deix les tristors al FAport, sigues vaDOlent.
Desplega la REmvela, agafa l'oSI♭nada
i descarrega la FApena. Si el destí és borDOrós,
el farem clar com l'aREmrena. Tu puja a SI♭bord,
deix les tristors al FAport, sigues vaDOlent.

REm SI♭ FA DO x4
DO REm x3

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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