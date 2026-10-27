Jo, mil DOguerres perSOLdudes, i diga'm si MImvols, tu, lluiDOtar en el meu SOLnom.
I tu, DOmil núvols de SOLpluja que tornen MImde nou, peDOrò avui ja no tenim SOLpor.
Saps que quan DOtot va SOLbé, ens REfem més SOLforts, i que quan DOs'obri el SOLcel, seRErà miSOLllor.
Després de la DOtemSOLpesta, MIm sempre DOneixen dies miSOLllors. Dius que DOno, però sempre SOLarriben quan el REcor es fa més SOLfort. Després de la DOtemSOLpesta, MIm sempre DOneixen dies miSOLllors. Dius que DOno, però sempre SOLarriben quan el REcor es fa més SOLfort.
Després de la DOtemSOLpesta. MIm SOLDesprés de la DOtemSOLpesta. MIm
SOLJo, que DOja no tinc SOLdubtes, que tinc clar que el MImmón per a mi és DOal teu cosSOLtat.
I tu, DOque busques la SOLpluja, poder perdre el MImnord i així torDOnar-te a troSOLbar.
Saps que quan DOtot va SOLbé, ens REfem més SOLforts, i que quan DOsurti el SOLsol, seRErà miSOLllor.
Després de la DOtemSOLpesta, MIm sempre DOneixen dies miSOLllors. Dius que DOno, però sempre SOLarriben quan el REcor es fa més SOLfort. Després de la DOtemSOLpesta, MIm sempre DOneixen dies miSOLllors. Dius que DOno, però sempre SOLarriben quan el REcor es fa més SOLfort.
Després de la DOtemSOLpesta. MIm SOLDesprés de la DOtemSOLpesta. MIm