Després de la tempesta (Acords)

Jo, mil guerres perdudes

Acords Acords
David Ros
david ros estimant salvatge
david ros estimant salvatge
SOL

Jo, mil DOguerres perSOLdudes,
i diga'm si MImvols, tu,
lluiDOtar en el meu SOLnom.

I tu, DOmil núvols de SOLpluja
que tornen MImde nou,
peDOrò avui ja no tenim SOLpor.

Saps que quan DOtot va SOLbé,
ens REfem més SOLforts,
i que quan DOs'obri el SOLcel,
seRErà miSOLllor.

Després de la DOtemSOLpesta, MIm
sempre DOneixen dies miSOLllors.
Dius que DOno, però sempre SOLarriben
quan el REcor es fa més SOLfort.
Després de la DOtemSOLpesta, MIm
sempre DOneixen dies miSOLllors.
Dius que DOno, però sempre SOLarriben
quan el REcor es fa més SOLfort.

Després de la DOtemSOLpesta. MIm
SOLDesprés de la DOtemSOLpesta. MIm

SOLJo, que DOja no tinc SOLdubtes,
que tinc clar que el MImmón per a mi
és DOal teu cosSOLtat.

I tu, DOque busques la SOLpluja,
poder perdre el MImnord i així
torDOnar-te a troSOLbar.

Saps que quan DOtot va SOLbé,
ens REfem més SOLforts,
i que quan DOsurti el SOLsol,
seRErà miSOLllor.

Després de la DOtemSOLpesta, MIm
sempre DOneixen dies miSOLllors.
Dius que DOno, però sempre SOLarriben
quan el REcor es fa més SOLfort.
Després de la DOtemSOLpesta, MIm
sempre DOneixen dies miSOLllors.
Dius que DOno, però sempre SOLarriben
quan el REcor es fa més SOLfort.

Després de la DOtemSOLpesta. MIm
SOLDesprés de la DOtemSOLpesta. MIm

SOL DO SOL MIm DO
SOL DO SOL MIm RE x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi