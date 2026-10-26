FA#mSIm7MILADO#FA#mSIm7MILADO# FA#m Aixeca’t i dutxa’t, esmorza i puja al SIm7cotxe, arriba, aparca, camina i MIfitxa i puja l’escala, saluda i LAtanca la porta i DO#mira la taula. FA#mLa feina prevista, SIm7un dia a la vista, MIfes una llista, truca a la gent, LAal matí és un bon DO#moment.
FA#mCorreu, missatges, pòsits i cartes, SIm7notes disperses, trucades previstes. MIUn dia que arrenca, reunió immediata. LATensió a la sala, DO#tensió a l’esquena. FA#mDe nou esmorzar, SIm7avui de formatge, MIcafè, diari, conversa dispersa. LATornem a pujar, una DO#trucada, ets tu…
FA#m SIm7MILADO#FA#mSIm7MILADO#
FA#mDia a dia a dia a dia a dia a dia a dia a dia.
I passen les hores i et passen trucades, SIm7reunions, badalls, tens son, però MItreballes. Visita, reunió, trucada pendent, LAuna altra reunió i un DO#informe urgent! FA#mHora de dinar, SIm7menú, nou euros, postres de músic, MIun altre cafè, LAuna altra conversa dispersa, DO#una altra vegada, tots a treballar.
FA#mI ja són les cinc, SIm7i arriba la nyonya, MIla son s’apodera, LAs’apodera DO#de mi… FA#mHora de plegar, SIm7me’n vaig cap a casa, MIsopar, sofà, LAdemà serà un dia més clar i DO#hauré de lluitar per mi…
REDO# FA#mAixeca’t i dutxa’t, esmorza i vinga, va!