Dia a dia a dia (Acords)

Aixeca’t i dutxa’t, esmorza i puja al cotxe, arriba, aparca, camina i

Acords Acords
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FA#m SIm7 MI LA DO# FA#m SIm7 MI LA DO#
FA#m
Aixeca’t i dutxa’t, esmorza i puja al SIm7cotxe, arriba, aparca, camina i
MIfitxa i puja l’escala, saluda i LAtanca la porta i DO#mira la taula.
FA#mLa feina prevista, SIm7un dia a la vista,
MIfes una llista, truca a la gent, LAal matí és un bon DO#moment.

FA#mCorreu, missatges, pòsits i cartes, SIm7notes disperses, trucades previstes.
MIUn dia que arrenca, reunió immediata. LATensió a la sala, DO#tensió a l’esquena.
FA#mDe nou esmorzar, SIm7avui de formatge, MIcafè, diari, conversa dispersa.
LATornem a pujar, una DO#trucada, ets tu…

FA#m
SIm7 MI LA DO# FA#m SIm7 MI LA DO#

FA#mDia a dia a dia a dia a dia a dia a dia a dia.

I passen les hores i et passen trucades, SIm7reunions, badalls, tens son, però
MItreballes. Visita, reunió, trucada pendent, LAuna altra reunió i un DO#informe urgent!
FA#mHora de dinar, SIm7menú, nou euros, postres de músic, MIun altre cafè,
LAuna altra conversa dispersa, DO#una altra vegada, tots a treballar.

FA#mI ja són les cinc, SIm7i arriba la nyonya,
MIla son s’apodera, LAs’apodera DO#de mi…
FA#mHora de plegar, SIm7me’n vaig cap a casa, MIsopar, sofà, LAdemà serà un dia més clar
i DO#hauré de lluitar per mi…

RE DO#
FA#mAixeca’t i dutxa’t, esmorza i vinga, va!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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