Tal dia farà un any (Acords)

Dona’m un segon que pensi

Acords Acords
La Ludwig Band
Pel barri es comenta - Acords i lletres de La Ludwig Band
Pel barri es comenta - Acords i lletres de La Ludwig Band
MIJa fa temps que no estem junts,
però quan em llevo els dilluns
i veig el meu reflex en el miLArall del bany.
LAmNo puc evitar, amor meu
MIveure al meu costat el DO#mteu
FA#7i res em treu del SImeu engany.

LAÉs cert que tots dos SOL#mvam dir besDO#mtieses
FA#mperò del temps d'aqueSIlles promeses,
MItal dLAia,
MItal dLAia,
MItal diREa en farà un LAany.MI

MIHi ha corrent d'aire al passadís.
La llum de la tarda inunda el pis.
Que trist va ser no veure't maLArxar.
LAmNo vam fer cas dels endevins
MIembriagats per aquells rodoDO#mlins,
FA#7que ens van obrir per dins com una SIclau a un pany.

LAQuan no caliaSOL#m fer proDO#meses
FA#mper creure en contes de princSIeses.
MIQue no aviLAsen, queMI no expliqueLAn,
com MIs'acabREen els finLAals.MI

LATal dSIia,
LAtal dSIia,
LAtal diSIa en farà un LAany.MI

MIDona’m un segon que pensi,
busco un canvi que em convenci
de què per fi és moment de què comenci el desenLAgany.
LAmPotser un ocell que amb la tardor
MImarxa volant o al pètal d'una fDO#mlor.
FA#7Que cau el sol, fonent-se amb l'horitzó refleSIxant-se en l'estany.

LAQue em recordin que fa masSOL#msa que em DO#mpesa
FA#mque em treguin a fer una cerSIvesa.

MII no està triLAsta, diuen els MIque l'han visLAta,
MIvestida de REnit de Cap LAd’Any.MI
LATal diSIa vaig jurar LAque t'estimarSIia,
LAfins que se'ns esSIbravi el xamLApany. MI

LA MI FA#m MI

 

 

 

Separation
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