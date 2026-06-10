Tal dia farà un any (Acords)

MIJa fa temps que no estem junts, però quan em llevo els dilluns i veig el meu reflex en el miLArall del bany. LAmNo puc evitar, amor meu MIveure al meu costat el DO#mteu FA#7i res em treu del SImeu engany.
LAÉs cert que tots dos SOL#mvam dir besDO#mtieses FA#mperò del temps d'aqueSIlles promeses, MItal dLAia, MItal dLAia, MItal diREa en farà un LAany.MI
MIHi ha corrent d'aire al passadís. La llum de la tarda inunda el pis. Que trist va ser no veure't maLArxar. LAmNo vam fer cas dels endevins MIembriagats per aquells rodoDO#mlins, FA#7que ens van obrir per dins com una SIclau a un pany.
LAQuan no caliaSOL#m fer proDO#meses FA#mper creure en contes de princSIeses. MIQue no aviLAsen, queMI no expliqueLAn, com MIs'acabREen els finLAals.MI
LATal dSIia, LAtal dSIia, LAtal diSIa en farà un LAany.MI
MIDona’m un segon que pensi, busco un canvi que em convenci de què per fi és moment de què comenci el desenLAgany. LAmPotser un ocell que amb la tardor MImarxa volant o al pètal d'una fDO#mlor. FA#7Que cau el sol, fonent-se amb l'horitzó refleSIxant-se en l'estany.
LAQue em recordin que fa masSOL#msa que em DO#mpesa FA#mque em treguin a fer una cerSIvesa.
MII no està triLAsta, diuen els MIque l'han visLAta, MIvestida de REnit de Cap LAd’Any.MI LATal diSIa vaig jurar LAque t'estimarSIia, LAfins que se'ns esSIbravi el xamLApany. MI
LAMIFA#mMI
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