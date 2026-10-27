Dia i nit (Acords)

He buscat en una estrella un somni

Acords Acords
Amélie
FA# LA# RE#m→ DO# SI

FA#He buscat LA#en una estrella un somni,
FA#l’he trobat LA#il·luminat en els teus RE#mulls, SIon veig el teu somriure.

FA#Al teu cosLA#tat camino sobre els núvols,
FA#podem voLA#lar per sobre el cel junts
RE#mde SIla mà.
FA#Em fas LA#sentir tot el que…

FA#Jo vull ser el LA#sol
que persegueix la RE#mlluna dia i SInit,
que sap que el seu aFA#mor és compliLA#cat,
però RE#mmai s’aDO#pagaSIrà.

FA# LA# RE#m→ DO# SI

FA#El color LA#dels teus cabells em porta
FA#a recordar LA#el sol ponent-se
vora el RE#mmar, SIon trenquen les onades.
FA#On trenLA#quen les onades.

FA#Jo vull ser el LA#sol
que persegueix la RE#mlluna dia i SInit,
que sap que el seu aFA#mor és compliLA#cat,
però RE#mmai s’aDO#pagaSIrà.

DO# RE#m LA#
SI RE#m→ SIm

FA#Jo vull ser el LA#sol
que persegueix la RE#mlluna dia i SInit,
que sap que el seu aFA#mor és compliLA#cat,
però RE#mmai s’aDO#pagaSIrà.
FA#Jo vull ser el LA#sol
que persegueix la RE#mlluna dia i SInit,
que sap que el seu aFA#mor és compliLA#cat,
però RE#mmai s’aDO#pagaSIrà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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