FA#He buscat LA#en una estrella un somni, FA#l’he trobat LA#il·luminat en els teus RE#mulls, SIon veig el teu somriure.
FA#Al teu cosLA#tat camino sobre els núvols, FA#podem voLA#lar per sobre el cel junts RE#mde SIla mà. FA#Em fas LA#sentir tot el que…
FA#Jo vull ser el LA#sol que persegueix la RE#mlluna dia i SInit, que sap que el seu aFA#mor és compliLA#cat, però RE#mmai s’aDO#pagaSIrà.
FA#LA#RE#m→DO#SI
FA#El color LA#dels teus cabells em porta FA#a recordar LA#el sol ponent-se vora el RE#mmar, SIon trenquen les onades. FA#On trenLA#quen les onades.
FA#Jo vull ser el LA#sol que persegueix la RE#mlluna dia i SInit, que sap que el seu aFA#mor és compliLA#cat, però RE#mmai s’aDO#pagaSIrà.
DO#RE#mLA# SIRE#m→SIm
FA#Jo vull ser el LA#sol que persegueix la RE#mlluna dia i SInit, que sap que el seu aFA#mor és compliLA#cat, però RE#mmai s’aDO#pagaSIrà. FA#Jo vull ser el LA#sol que persegueix la RE#mlluna dia i SInit, que sap que el seu aFA#mor és compliLA#cat, però RE#mmai s’aDO#pagaSIrà.