El dia que et perdoni (Acords)

I aniràs dient pel barri que ja ens hem reconciliat

Acords Acords
La Ludwig Band
Intro: DO FA x3

DO SOL

El DOdia que et disMImculpis
per LAmtotes les marraSOLnades DOque m'has FAfetREm.SOL
I aDOjuntis les dues MImmans
i em suLAmpliquis de geDOnolls
que, SOLmper faFAvor, tot torni a REmser com era aSOLbansSOL7.

I jo DOpagui massa LA7cares les REmobres de cariFAtat
quan DOposis aquelles LA7cares de corREmderu degolSOLlat.
I anirDOàs dient pel LAmbarri que ja ens REmhem reconciFAliat.

Que hem refDOet la nostra LAmvida,
que hem troREmbat una sorSOLtida,
que desMImprés de tant de LA7temps t'he perdoREmnat.SOL
Però jo DOsabré que és menLAmtida
i tu sabREmràs que no SOLés veritaDOt.

DO FA DO SOL SOL7

El dDOia que et disMImculpis
per LAmtotes les puSOLtades DOque m'has FAfetREm. SOL
I toDOrni a enterrar l'orgMImull
i m’oLAmblidi un altre DOcop
que SOLmel que FAvull és satisREmfer-me l'ull per SOLull.SOL7

I DOtorni a pagar massa LA7cares lesREm tres copes de la FAnit
quan t’aDOgafi les truLA7cades de boREmrratxo peneSOLdit.
I aniDOràs dient pel LAmbarri que ja ho REmhas aconseFAguit.

Que hem refDOet la nostra LAmvida,
que hem troREmbat una sorSOLtida,
que desMImprés de tant de LA7temps t'he perdoREmnatSOL.
Però jo DOsabré que és menLAmtida
i tu sabREmràs que no SOLés veritaDOt. DO7

I eI FAdia que per MI7fi em perdLAmoni a mSOLi maREteix.
I m'aFAtreveixi a accepMI7tar
que al fiLAmnal tothoSOLm tindrREà lu que es meSOLreix.SOL7
AnirDOé dient pel LAmbarri queSOL ja no sREóc el matFAeix.

Que he refDOet la meva LAmvida
i que ara REmme l’he fet a mSOLida.
Sense MImtu emprenyant LA7més al meu cosREmtat.SOL
Que ja DOpassava de LAmmida,
que no cREmomprenc com poSOLdia
suporMImtar-te tot el qLA7ue t’he supoREmrtat.SOL
Això és uMImna despedLA7ida
i aquest REmcop és dSOLe veriDOtat.

DO FA X4
DO

 

 

 

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