Intro:
DO FA x3 DO SOL
El
DOdia que et dis MImculpis
per
LAmtotes les marra SOLnades DOque m'has FAfet REm. SOL
I a
DOjuntis les dues MImmans
i em su
LAmpliquis de ge DOnolls
que,
SOLmper fa FAvor, tot torni a REmser com era a SOLbans SOL7.
I jo
DOpagui massa LA7cares les REmobres de cari FAtat
quan
DOposis aquelles LA7cares de cor REmderu degol SOLlat.
I anir
DOàs dient pel LAmbarri que ja ens REmhem reconci FAliat.
Que hem ref
DOet la nostra LAmvida,
que hem tro
REmbat una sor SOLtida,
que des
MImprés de tant de LA7temps t'he perdo REmnat. SOL
Però jo
DOsabré que és men LAmtida
i tu sab
REmràs que no SOLés verita DOt. DO FA DO SOL SOL7
El d
DOia que et dis MImculpis
per
LAmtotes les pu SOLtades DOque m'has FAfet REm. SOL
I to
DOrni a enterrar l'org MImull
i m’o
LAmblidi un altre DOcop
que
SOLmel que FAvull és satis REmfer-me l'ull per SOLull. SOL7
I
DOtorni a pagar massa LA7cares les REm tres copes de la FAnit
quan t’a
DOgafi les tru LA7cades de bo REmrratxo pene SOLdit.
I ani
DOràs dient pel LAmbarri que ja ho REmhas aconse FAguit.
Que hem ref
DOet la nostra LAmvida,
que hem tro
REmbat una sor SOLtida,
que des
MImprés de tant de LA7temps t'he perdo REmnat SOL.
Però jo
DOsabré que és men LAmtida
i tu sab
REmràs que no SOLés verita DOt. DO7
I eI
FAdia que per MI7fi em perd LAmoni a m SOLi ma REteix.
I m'a
FAtreveixi a accep MI7tar
que al fi
LAmnal totho SOLm tindr REà lu que es me SOLreix. SOL7
Anir
DOé dient pel LAmbarri que SOL ja no s REóc el mat FAeix.
Que he ref
DOet la meva LAmvida
i que ara
REmme l’he fet a m SOLida.
Sense
MImtu emprenyant LA7més al meu cos REmtat. SOL
Que ja
DOpassava de LAmmida,
que no c
REmomprenc com po SOLdia
supor
MImtar-te tot el q LA7ue t’he supo REmrtat. SOL
Això és u
MImna desped LA7ida
i aquest
REmcop és d SOLe veri DOtat. DO FA X4 DO
El
per
I a
i em su
que,
I jo
quan
I anir
Que hem ref
que hem tro
que des
Però jo
i tu sab
El d
per
I to
i m’o
que
I
quan t’a
I ani
Que hem ref
que hem tro
que des
Però jo
i tu sab
I eI
I m'a
que al fi
Anir
Que he ref
i que ara
Sense
Que ja
que no c
supor
Això és u
i aquest