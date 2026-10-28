Intro:
MIm SIm MIm FA#
Llaura
SImdors de la desil·lusió,
jubi
MImlats i sense fer soroll,
be
FA#càries de l'angoixa,
cambrers
SImde la misèria,
oposi
SImtant a l'eternitat,
fun
FA#cionaris de la depressió,
immi
SImgrats de la desesperació,
alum
MImnes del sistema,
o
FA#brant al precipici,
atu
SImrats en l'adversitat,
ofi
MImcials de mil euros al mes,
a
FA#prenents sense papers,
prosti
SImtutes sense vida,
mú
MImsics en silenci,
es
FA#claves del patriarcat. MImI el dia que tot re FA#bente, MImno m'espereu FA#al tall,
no aniré a
SImtreballar, MImestarem segant ca FA#denes.
Mari
SImners sense mar ni port,
au
MImtònoms i amb l'aigua al coll,
prole
FA#taris que no esmorzen,
llogats
SIma subcontracta,
acomia
SImdats del benestar,
repar
FA#tidors de decepcions,
preses
SImde la repressió,
co
MImllidors de bastonades,
artis
FA#tes sense públic,
secre
SImtàries sense fumar. MImI el dia que tot re FA#bente, MImno m'espereu FA#al tall,
no aniré a
SImtreballar, MImestarem segant ca FA#denes. SImFes-ho bé
i premedita-ho amb an
MImtelació,
a
FA#daptat a la norma SImque aquest sistema imposa. SImEi! Jo què tinc?
Ei!
FA#Tu què tens? SImLa boca, la boca plena de dents. MImI el dia que tot re FA#bente. SIm MIm FA# SIm SImEll somriu SImi fins que arribi un dia, MImell somriu, SImfins que arribi el dia, FA#ell somriu. SImVindran les sèquies plenes, SImfarem saó i plouran pedres, SImmoltes pedres, SImmoltes pedres. MImEi! Jo FA#què tinc? MImEi! Tu FA#què tens? MImLa boca, la boca plena FA#de dents. MImI el dia que tot re FA#bente.
Llaura
jubi
be
cambrers
oposi
fun
immi
alum
o
atu
ofi
a
prosti
mú
es
no aniré a
Mari
au
prole
llogats
acomia
repar
preses
co
artis
secre
no aniré a
i premedita-ho amb an
a
Ei!