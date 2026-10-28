El dia que tot rebente (Acords)

Llauradors de la desil·lusió

Acords Acords
La Gossa Sorda
Saó - Acords i lletres de La gossa sorda per a guitarra i ukelele
Saó - Acords i lletres de La gossa sorda per a guitarra i ukelele
Intro: MIm SIm MIm FA#

LlauraSImdors de la desil·lusió,
jubiMImlats i sense fer soroll,
beFA#càries de l'angoixa,
cambrers SImde la misèria,
oposiSImtant a l'eternitat,
funFA#cionaris de la depressió,
immiSImgrats de la desesperació,
alumMImnes del sistema,
oFA#brant al precipici,
atuSImrats en l'adversitat,
ofiMImcials de mil euros al mes,
aFA#prenents sense papers,
prostiSImtutes sense vida,
MImsics en silenci,
esFA#claves del patriarcat.

MImI el dia que tot reFA#bente,
MImno m'espereu FA#al tall,
no aniré a SImtreballar,
MImestarem segant caFA#denes.

MariSImners sense mar ni port,
auMImtònoms i amb l'aigua al coll,
proleFA#taris que no esmorzen,
llogats SIma subcontracta,
acomiaSImdats del benestar,
reparFA#tidors de decepcions,
preses SImde la repressió,
coMImllidors de bastonades,
artisFA#tes sense públic,
secreSImtàries sense fumar.

MImI el dia que tot reFA#bente,
MImno m'espereu FA#al tall,
no aniré a SImtreballar,
MImestarem segant caFA#denes.

SImFes-ho bé
i premedita-ho amb anMImtelació,
aFA#daptat a la norma
SImque aquest sistema imposa.
SImEi! Jo què tinc?
Ei! FA#Tu què tens?
SImLa boca, la boca plena de dents.

MImI el dia que tot reFA#bente.

SIm MIm FA# SIm

SImEll somriu
SImi fins que arribi un dia,
MImell somriu,
SImfins que arribi el dia,
FA#ell somriu.
SImVindran les sèquies plenes,
SImfarem saó i plouran pedres,
SImmoltes pedres,
SImmoltes pedres.

MImEi! Jo FA#què tinc?
MImEi! Tu FA#què tens?
MImLa boca, la boca plena FA#de dents.
MImI el dia que tot reFA#bente.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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