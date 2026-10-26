FATrenquem el gel i fem un mar com dos exageLA#rats, FAcom dos somiadors nats. DOLa glòria és pels agosarats i tu i jo ja FAhem perdut el cap.
FAM'entren les ganes de nedar contra corrent. Sé que tu em fas més valent, és eviLA#dent. FAAl teu costat puc volar lluny, més amunt i més lleuger que el LA#fum.
Tu tens diamants als FA→DO→ulls, LAm el mapa dels meus REm→asDO→tres. LA# Si mai estic FA→perDO→dut, LAm la llum que em torna a REm→casa, el DO→vent que em dona imLA#puls.
Ohh… FA→REm DOTu tens diaREm→mants, diDOamants als LA#→FA→ulls. REm DOTu tens diaREm→mants, diDOaFAmants.
FA
FASom mil ocells en un estol units com un de LA#sol, FAuna harmonia en ple vol. DOSom els colors de l'aurora sobre els pols, tempesFAtes de juliol.
FATu fas que sembli fàcil viure sense fre i quan perdem l'alè, tornar-ho a LA#fer. FAQue m'has fet ric sense haver de tenir res en un món que va al reLA#vés.
Tu tens diamants als FA→DO→ulls, LAm el mapa dels meus REm→asDO→tres. LA# Si mai estic FA→perDO→dut, LAm la llum que em torna a REm→casa, el DO→vent que em dona imLA#puls.
Ohh… FA→REm DOTu tens diaREm→mants, diDOamants als LA#→FA→ulls. REm DOTu tens diaREm→mants, diDOamants. LA#Ohh… FA→REm DOTu tens diaREm→mants, diDOamants als LA#→FA→ulls. REm DOTu tens diaREm→mants, diDOamants.
LA#FA→REm→DOREm→DO
LA#Els FA→seREm→màDOfors REm→pinDOten de colors els carrers buits i penso: LA#que FA→boREm→DOnic REm→i DOque senzill que l'espai i el temps LA#ens FA→REm→haDOgi REm→DOfet topar just en aquest punt! LA#Són FA→REm→les 7 DOhoREm→DOres i 17 minuts del matí LA#i FA→REm→la DOpriREm→DOmera llum del dia LA#traFA→vesREm→sa DOla perREm→siDOana i t'acaricia les pupil·les. LA#ResFA→REm→DOpiREm→DOres. LA#Són FA→diREm→aDOmants, REm→DOsón astres, els teus ulls són el mapa LA#que FA→REm→semDOpre REm→DOem tornarà a casa.
LA#Tu tens FA→diREm→amants als DOulls (diamants) REm→el mapa dels meus DOastres. LA#Tu tens FA→diREm→amants als DOulls (diamants) REm→el mapa dels meus DOastres.