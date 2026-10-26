Diamants (Acords)

Trenquem el gel i fem un mar

Acords Acords
Els Catarres
els catarres diamants
els catarres diamants
FA

FATrenquem el gel i fem un mar
com dos exageLA#rats,
FAcom dos somiadors nats.
DOLa glòria és pels agosarats
i tu i jo ja FAhem perdut el cap.

FAM'entren les ganes de nedar contra corrent.
Sé que tu em fas més valent, és eviLA#dent.
FAAl teu costat puc volar lluny, més amunt
i més lleuger que el LA#fum.

Tu tens diamants als FA→DO→ulls, LAm
el mapa dels meus REm→asDO→tres. LA#
Si mai estic FA→perDO→dut, LAm
la llum que em torna a REm→casa,
el DO→vent que em dona imLA#puls.

Ohh… FA→ REm
DOTu tens diaREm→mants, diDOamants als LA#→FA→ulls. REm
DOTu tens diaREm→mants, diDOaFAmants.

FA

FASom mil ocells en un estol
units com un de LA#sol,
FAuna harmonia en ple vol.
DOSom els colors de l'aurora sobre els pols,
tempesFAtes de juliol.

FATu fas que sembli fàcil viure sense fre
i quan perdem l'alè, tornar-ho a LA#fer.
FAQue m'has fet ric sense haver de tenir res
en un món que va al reLA#vés.

Tu tens diamants als FA→DO→ulls, LAm
el mapa dels meus REm→asDO→tres. LA#
Si mai estic FA→perDO→dut, LAm
la llum que em torna a REm→casa,
el DO→vent que em dona imLA#puls.

Ohh… FA→ REm
DOTu tens diaREm→mants, diDOamants als LA#→FA→ulls. REm
DOTu tens diaREm→mants, diDOamants.
LA#Ohh… FA→ REm
DOTu tens diaREm→mants, diDOamants als LA#→FA→ulls. REm
DOTu tens diaREm→mants, diDOamants.

LA# FA→ REm→ DO REm→ DO

LA#Els FA→seREm→DOfors REm→pinDOten de colors els carrers buits i penso:
LA#que FA→boREm→DOnic REm→i DOque senzill que l'espai i el temps
LA#ens FA→REm→haDOgi REm→DOfet topar just en aquest punt!
LA#Són FA→REm→les 7 DOhoREm→DOres i 17 minuts del matí
LA#i FA→REm→la DOpriREm→DOmera llum del dia
LA#traFA→vesREm→sa DOla perREm→siDOana i t'acaricia les pupil·les.
LA#ResFA→REm→DOpiREm→DOres.
LA#Són FA→diREm→aDOmants, REm→DOsón astres, els teus ulls són el mapa
LA#que FA→REm→semDOpre REm→DOem tornarà a casa.

LA#Tu tens FA→diREm→amants als DOulls (diamants)
REm→el mapa dels meus DOastres.
LA#Tu tens FA→diREm→amants als DOulls (diamants)
REm→el mapa dels meus DOastres.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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