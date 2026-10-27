La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FA#mQuan t'he vist tornant-me LAla mirada, de SIsobte he tornat a teREnir 16 anys. FA#mAmb els dits has dispaLArat a l'aire i SIjuraria que he senREtit el BANG. FA#mPotser podria dir-te LAestudies o treballes, SIo una frase de merda REper l'estil. FA#mPotser millor que calli, LAtornar sol cap a casa SIsense saber tan sols REcom et dius.
I has FA#mfetLAdiSIana, RE i has FA#mfetLAdiSIana. RE
FA#mDius que potser m'ho prenc amb LAmassa calma, que SIpuc deixar de fer-me l'inREteressant. FA#mRic i contesto alguLAna xorrada, i no puc SIevitar sentir que ens coneiRExem d'abans. FA#mPenso que aquestes coses LAsempre passen als altres, SIperò a mi em sembla un miracle REde la nit. FA#mI quan les llums dels cotxes LAt'il·luminen la cara, SIés tan bonic veure REcom somrius.
I has FA#mfetLAdiSIana, RE i has FA#mfetLAdiSIana. RE
La FA#mbala creua el vent i ja LAno hi ha res a fer. M'imSIpacta amb tanta força que em fa aREnar enrere en el temps. Tu, esFA#mpera't un moment perquè LAtorni amb tu al present. Et juSIro que no acostumo a bloqueREjar-me fàcilment. I potFA#mser per tu és normal, potser per LAtu no és especial, però SItinc la sensació que et sents eRExactament igual. Les FA#mconnexions reals marquen un LAdesprés i un abans, veSInen sense avisar, com has vinREgut tu i el teu bang.
I has FA#mfetLAdiSIana, RE i has FA#mfetLAdiSIana. RE