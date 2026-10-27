Diana (Acords)

Acords de la cançó "Diana" d'Els Catarres, de l'àlbum "Diamants" (2022)

Acords Acords
Els Catarres
els catarres diamants
els catarres diamants

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA#mQuan t'he vist tornant-me LAla mirada,
de SIsobte he tornat a teREnir 16 anys.
FA#mAmb els dits has dispaLArat a l'aire
i SIjuraria que he senREtit el BANG.
FA#mPotser podria dir-te LAestudies o treballes,
SIo una frase de merda REper l'estil.
FA#mPotser millor que calli, LAtornar sol cap a casa
SIsense saber tan sols REcom et dius.

I has FA#mfetLAdiSIana, RE
i has FA#mfetLAdiSIana. RE

FA#mDius que potser m'ho prenc amb LAmassa calma,
que SIpuc deixar de fer-me l'inREteressant.
FA#mRic i contesto alguLAna xorrada,
i no puc SIevitar sentir que ens coneiRExem d'abans.
FA#mPenso que aquestes coses LAsempre passen als altres,
SIperò a mi em sembla un miracle REde la nit.
FA#mI quan les llums dels cotxes LAt'il·luminen la cara,
SIés tan bonic veure REcom somrius.

I has FA#mfetLAdiSIana, RE
i has FA#mfetLAdiSIana. RE

La FA#mbala creua el vent i ja LAno hi ha res a fer.
M'imSIpacta amb tanta força que em fa aREnar enrere en el temps.
Tu, esFA#mpera't un moment perquè LAtorni amb tu al present.
Et juSIro que no acostumo a bloqueREjar-me fàcilment.
I potFA#mser per tu és normal, potser per LAtu no és especial,
però SItinc la sensació que et sents eRExactament igual.
Les FA#mconnexions reals marquen un LAdesprés i un abans,
veSInen sense avisar, com has vinREgut tu i el teu bang.

I has FA#mfetLAdiSIana, RE
i has FA#mfetLAdiSIana. RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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