SImNo ens arriben els cants, hauran mort al LApoeta, SOL SImcampanes toquen a LAmort!
SImI ara anem seguint camins SImde mar i cel, SImel blau als cims, SImel so del vent, SImplaers divins, país: Diània. SImUn plor morisc SImque duc ben dins, SImpaint la fi, SImquan cante jo i balla la muntanya.
SImOn els bandolers amaguen coses SImque contaven sols a les raboses, SImudolaven llops per Malafi, SImgaudint les valls en les nits mentiroses.
SImSentiu la calma, salmorra i vi: SImsublim. Saleu la parla, andalusins, SImcolliu el fruit, unfleu el pit, pareu taula, SImronda una teulada la quarantamaula.
SImI unes bubotes refrescant-se SImper les aigües del Pou Clar, SImenriallades, sabent-se a casa. SImCarícies d'esbarzers, de llepó de bassa, SImquan jo muiga no ploreu, SImballeu a la plaça.
I vindrà un temSImporal, RE i hauran mort al poLAeta, SOL i vindran i SImdiran: RE "Ja no ens arriben LAels cants". SOL
Correrà riu SImavall, RE s'endurà cada LAlletra, SOL i vindran i SImdiran: RE "Ara qui ens lleva esLAta fam?" SOL
SImS'ompli de lluna SImla nit tancada de la vall, SImles estrelles són fermall. SImLa séquia, un mirall SImque plany i canta un romanç SImdedicat als uelos que se'n van.
SImBarrancs encantats, SImserres foradades, SImpintures ancestrals, SImballen les aixades. SImSi tots, com jo, marxem SIma la ciutat, SImqui parlarà amb les oliveres SImmil·lenàries?
SImLluny de les platges SImi els titans de formigó, SImrespira el món a SImles valls de l'interior. SImAls vells dominis SImdel moro dels ulls blaus, SImles fonts conten rondalles SIma rantelles i gripaus.
SImPau i amor per als que festegen SImles solsides, SImque ploga bé SImi no bade les collites, SImque continuen estes terres ben vives, SImles figues dolces i les flames adormides.
I vindrà un temSImporal, RE i hauran mort al poLAeta, SOL i vindran i SImdiran: RE "Ja no ens arriben LAels cants". SOL
Correrà riu SImavall, RE s'endurà cada LAlletra, SOL i vindran i SImdiran: RE "Ara qui ens lleva esLAta fam?" SOL
SImRELASOL SImRELAMI x4
I vindrà un temSImporal, RE i hauran mort al poLAeta, SOL i vindran i SImdiran: RE "Ja no ens arriben LAels cants". SOL
Correrà riu SImavall, RE s'endurà cada LAlletra, SOL i vindran i SImdiran: RE "Ara qui ens lleva esLAta fam?" SOL