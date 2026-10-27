Diània (Acords)

No ens arriben els cants

Acords Acords
Zoo
zoo llepolies
zoo llepolies
SImNo ens arriben els cants,
hauran mort al LApoeta, SOL
SImcampanes toquen a LAmort!

SImI ara anem seguint camins
SImde mar i cel,
SImel blau als cims,
SImel so del vent,
SImplaers divins, país: Diània.
SImUn plor morisc
SImque duc ben dins,
SImpaint la fi,
SImquan cante jo i balla la muntanya.

SImOn els bandolers amaguen coses
SImque contaven sols a les raboses,
SImudolaven llops per Malafi,
SImgaudint les valls en les nits mentiroses.

SImSentiu la calma, salmorra i vi:
SImsublim. Saleu la parla, andalusins,
SImcolliu el fruit, unfleu el pit, pareu taula,
SImronda una teulada la quarantamaula.

SImI unes bubotes refrescant-se
SImper les aigües del Pou Clar,
SImenriallades, sabent-se a casa.
SImCarícies d'esbarzers, de llepó de bassa,
SImquan jo muiga no ploreu,
SImballeu a la plaça.

I vindrà un temSImporal, RE
i hauran mort al poLAeta, SOL
i vindran i SImdiran: RE
"Ja no ens arriben LAels cants". SOL

Correrà riu SImavall, RE
s'endurà cada LAlletra, SOL
i vindran i SImdiran: RE
"Ara qui ens lleva esLAta fam?" SOL

SImS'ompli de lluna
SImla nit tancada de la vall,
SImles estrelles són fermall.
SImLa séquia, un mirall
SImque plany i canta un romanç
SImdedicat als uelos que se'n van.

SImBarrancs encantats,
SImserres foradades,
SImpintures ancestrals,
SImballen les aixades.
SImSi tots, com jo, marxem
SIma la ciutat,
SImqui parlarà amb les oliveres
SImmil·lenàries?

SImLluny de les platges
SImi els titans de formigó,
SImrespira el món a
SImles valls de l'interior.
SImAls vells dominis
SImdel moro dels ulls blaus,
SImles fonts conten rondalles
SIma rantelles i gripaus.

SImPau i amor per als que festegen
SImles solsides,
SImque ploga bé
SImi no bade les collites,
SImque continuen estes terres ben vives,
SImles figues dolces i les flames adormides.

I vindrà un temSImporal, RE
i hauran mort al poLAeta, SOL
i vindran i SImdiran: RE
"Ja no ens arriben LAels cants". SOL

Correrà riu SImavall, RE
s'endurà cada LAlletra, SOL
i vindran i SImdiran: RE
"Ara qui ens lleva esLAta fam?" SOL

SIm RE LA SOL
SIm RE LA MI x4

I vindrà un temSImporal, RE
i hauran mort al poLAeta, SOL
i vindran i SImdiran: RE
"Ja no ens arriben LAels cants". SOL

Correrà riu SImavall, RE
s'endurà cada LAlletra, SOL
i vindran i SImdiran: RE
"Ara qui ens lleva esLAta fam?" SOL

SIm RE LA SOL x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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