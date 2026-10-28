FA RE♭ FA RE♭
FA RE♭ FA RE♭
LA♭Des de la DOjungla al ciberesRE♭pai,
tots vam MI♭néixer sent especiLA♭als,
tots disseDOnyats per ser grans heRE♭rois,
tot fet a MI♭mida al nostre enLA♭torn.
Ara tot DOcosta molt i molt RE♭més,
hem de fer MI♭com si res no pasLA♭sés.
Pot ser que et DOsembli que estem soRE♭nats,
no som d'aquest MI♭món, no estem adapRE♭tats.
És un seMI♭cret que no coneix ninLA♭gú,
i tan sols poSOLdem compartir-lo amb DOtu.
REmSom dibuixos en un SOLmón esDOtrany
REmi tenim una missiSOLó imporDOtant.
REmHem d'aprendre a viure entre SOLels huDOmans,
REmno quedar atrapats en SOLel pasDOsat.
FA RE♭ FA RE♭
FA RE♭ FA RE♭
LA♭Som fugiDOtius, som clandesRE♭tins,
ningú no MI♭sap d'allà on veLA♭nim.
Sempre intenDOtem passar per norRE♭mals,
no fos que alMI♭gú ens volgués esLA♭borrar.
Tres dimensiDOons hem assoRE♭lit,
la carn, els MI♭ossos i l'espeLA♭rit,
creuant la DOporta a la realiRE♭tat,
fugint del paMI♭per que ens havien RE♭donat.
És un seMI♭cret que no coneix ninLA♭gú,
i tan sols poSOLdem compartir-lo amb DOtu.
REmSom dibuixos en un SOLmón esDOtrany
REmi tenim una missiSOLó imporDOtant.
REmHem d'aprendre a viure entre SOLels huDOmans,
REmno quedar atrapats en SOLel pasMI♭sat.
REm MI♭ REm MI♭
REm MI♭ REm MI♭
És un seFAcret que no coneix ninSI♭gú,
i tan sols poLAdem compartir-lo amb REtu.
MImSom dibuixos en un LAmón esREtrany
MImi tenim una missiLAó imporREtant.
MImHem d'aprendre a viure entre LAels huREmans,
MImno quedar atrapats en LAel pasFAsat.
MImSom dibuixos en un LAmón esREtrany
MImi tenim una missiLAó imporREtant.
MImHem d'aprendre a viure entre LAels huREmans,
MImno quedar atrapats en LAel pasFAsat.
SOL
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.