Dibuixos en un món estrany (Acords)

Des de la jungla al ciberespai

Acords Acords
Super3
FA RE♭ FA RE♭
FA RE♭ FA RE♭

LA♭Des de la DOjungla al ciberesRE♭pai,
tots vam MI♭néixer sent especiLA♭als,
tots disseDOnyats per ser grans heRE♭rois,
tot fet a MI♭mida al nostre enLA♭torn.

Ara tot DOcosta molt i molt RE♭més,
hem de fer MI♭com si res no pasLA♭sés.
Pot ser que et DOsembli que estem soRE♭nats,
no som d'aquest MI♭món, no estem adapRE♭tats.

És un seMI♭cret que no coneix ninLA♭gú,
i tan sols poSOLdem compartir-lo amb DOtu.

REmSom dibuixos en un SOLmón esDOtrany
REmi tenim una missiSOLó imporDOtant.
REmHem d'aprendre a viure entre SOLels huDOmans,
REmno quedar atrapats en SOLel pasDOsat.

FA RE♭ FA RE♭
FA RE♭ FA RE♭

LA♭Som fugiDOtius, som clandesRE♭tins,
ningú no MI♭sap d'allà on veLA♭nim.
Sempre intenDOtem passar per norRE♭mals,
no fos que alMI♭gú ens volgués esLA♭borrar.

Tres dimensiDOons hem assoRE♭lit,
la carn, els MI♭ossos i l'espeLA♭rit,
creuant la DOporta a la realiRE♭tat,
fugint del paMI♭per que ens havien RE♭donat.

És un seMI♭cret que no coneix ninLA♭gú,
i tan sols poSOLdem compartir-lo amb DOtu.

REmSom dibuixos en un SOLmón esDOtrany
REmi tenim una missiSOLó imporDOtant.
REmHem d'aprendre a viure entre SOLels huDOmans,
REmno quedar atrapats en SOLel pasMI♭sat.

REm MI♭ REm MI♭
REm MI♭ REm MI♭

És un seFAcret que no coneix ninSI♭gú,
i tan sols poLAdem compartir-lo amb REtu.

MImSom dibuixos en un LAmón esREtrany
MImi tenim una missiLAó imporREtant.
MImHem d'aprendre a viure entre LAels huREmans,
MImno quedar atrapats en LAel pasFAsat.

MImSom dibuixos en un LAmón esREtrany
MImi tenim una missiLAó imporREtant.
MImHem d'aprendre a viure entre LAels huREmans,
MImno quedar atrapats en LAel pasFAsat.

SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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