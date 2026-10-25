LAVas marxar MIde REcasa, LAals carrers tot esMItava REcremat. LABuscaves boMInes REcartes, LAvas arribar al fiMInal de la REciutat. LASense massa MIa REperdre, LAel que tenies haviMIa de canREviar. LATampoc res en MIquè REcreure, LAuna guitarra per MIpoder soREmiar.
LALa MIvida esREpera, dies de carretera. LALa MIvida espeREra, mai no vas voler tornar enrera. LALa MIvida espeREra, el món era a les teves mans.
LAMIRE x2
ViLAvint contra MIles REcordes, eLAres feliç, però no MIen teniREes prou. SeLAries part de la MIhistòREria i LAfins i tot potser el MInou rei REdel rock. Pel LAcamí de MIla REfama, aLAllà on anaves mai MIno estaREves sol. PeLArò a part de MIla guiREtarra, l'úLAnic amic fidel eMIra l'alREcohol.
MISi cada FA#mdia està més RElluny tot el que has somiMIat, potser ha arriFA#mbat l'hora de REdesperMItar.
LAMIRE x4
LACaigut de MIles esREtrelles, LAavui alguns creuen MIque ho has perREdut tot. LARodant per MIla cuREneta, LAcantes content uMIna vella REcançó.
LALa MIvida esREpera, dies de carretera. LALa MIvida espeREra, mai no vas voler tornar enrera. LALa MIvida espeREra, el món era a les teves mans.
MISi cada FA#mdia està més RElluny tot el que has somiMIat, potser FA#mha arribat REl'hora de desperMItar. Sentir a FA#mla cara un alREtre cop el vent gelat del MInord i si FA#mestàs sol, poREder confiar en la MIsort.