Dies i nits d'amor i guerra (Acords)

Arribaràs cansada a casa

Acords Acords
Cesk Freixas
cesk freixas el cami cap a nosaltres
cesk freixas el cami cap a nosaltres
MI LA SI MI

Arribaràs cansada LAa casa
desSIprés de trebaMIllar,
obriràs lenta la porta LA
i et peSIsarà el dia a les MImans.

Veuré com entres a LAla sala.
M’aixeSIcaré i m’aMIbraçaràs,
caurem rient sense parLAlar-nos
al SImillor lloc d’aquell soMIfà.

LA SI MI

A fora la fosca ens LAbanyarà
i en uSIna espurna de MIla pluja
esquitxarà tots aquells LAvidres
que SImés tard s’entelaMIran.

Mullarem de neLAgre els gots
i beuSIrem buscant MIel delit
més en els nostres LAcossos
que SIen els distants glops de MIvi.

Què DO#mhi ha? Com ha SIanat el diLAa?
Tenia MIganes de plegar.
DO#mEt regalo el SIsol per tu, boLAnica,
i una aSIbraçada em sorDO#mprendrà.
M’has trucat, SIha passat res?
LANomés volia dir-te MInosaltres
DO#mja t’ho vaig dir: SIno passaran,
i em LAsemblaràs SImés tendra que DO#mabans.

MINaixerà de ple el LAnostre món
i et SIpintaré amb MIaquests dits
els llavis que en el dibuix LAno tens
per SIcuidar les nostres MInits.

Just abans d’agaLAfar el son,
amaSIgaré sota MIel coixí
alguna rosa LAgroga
que SIens salvi el tu i el MImi.

M’esDO#mtrenyeràs el SInom amb forLAça.
Vull que MIsempre sigui així.
DO#mS’escaparà SIalguna proLAmesa,
a mi SImés, ho sento aDO#mquí:
ets tu, sempre SIho he vist tan clar.
LALes gotes ja hauran MIparat.
DO#mJa t’ho vaig dir: SIno passaran,
i et fiaLAré el cel, SIla lluna i la DO#mmar.

DO#m SI LA MI DO#m SI LA SI
MI LA SI MI

Repicaran martells a LAl’obra
i SIxisclarà el desMIpertador.
Alguna cosa t’il·luminaLArà:
serà SIel sol o la tarMIdor.

Quedarà encara algun LAtirà
que SIvencerem amb la MIunitat.
Firmarem aquesta revoluciLAó,
dies i SInits de guerra i d'aMImor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi