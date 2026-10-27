MIArribaràs cansada a casa LA
desSIprés de treballar, MI
obriràs lenta la porta LA
i et pesarà el SIdia a les mans. MI
Veuré com entres a la sala, LA
m'aiSIxecaré i m'abraçaràs, MI
caurem rient sense parlar-nos LA
al millor lloc SId'aquell sofà. MI
La fra a la fosca ens banyarà LA
i SIen una espurna de la pluja MI
esquitxarà tots aquells vidres LA
que més tard SIs'entelaran. MI
Mullarem de negre els gots LA
i SIbeurem buscant el delit MI
més en els nostres cossos LA
que en els disSItants glops de vi. MI
Què hi DO#mha? Com ha anat el SIdia?
LATenia ganes MIde plegar.
DO#mEt regalo el SIsol per tu, bonica, LA
i una abraçada SIem sorprendrà. DO#m
M'has trucat, ha passat SIres?
LANomés volia dir-te nosaltres. MI
DO#mJa t'ho vaig dir: no SIpassaran,
i em semblaLAràs més tendra SIque abans. DO#m
Naixerà de ple el nosSItre món
LAi et pintaré amb MIaquests dits
DO#mels llavis que en SIel dibuix no tens LA
per cuidar les SInostres nits. DO#m
Just abans d'agafar el SIson,
LAamagaré sota el coixí MI
DO#malguna roSIsa groga
que ens salLAvi el tu SIi el mi. DO#m
M'estrenyeràs el nom amb SIforça.
LAVull que sempre siMIgui així.
DO#mS'escaparà alSIguna promesa LA
a mi més, ho senSIto aquí. DO#m
Ets tu, sempre ho he vist tan SIclar.
LALes gotes ja hauran parat. MI
DO#mJa t'ho vaig dir: no SIpassaran,
i et fiaré LAel cel, la lluSIna i la mar. DO#m
Repicaran martells a SIl'obra
LAi xisclarà el desMIpertador.
DO#mAlguna cosa SIt'il·luminarà: LA
serà el sol o SIla tardor. DO#m
Quedarà encara algun SItirà,
LAque vencerem amb la MIunitat.
DO#mFirmarem aquesSIta revolució: LA
dies i nits de guerSIra i d'amor. DO#m
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.