Tan nor
LAmals, tan iguals, fabricats
en sèrie en motlles indus
REtrials,
tan simi
LAlars.
Inter
LAnats, com ramats,
educats per accedir a la socie
REtat,
tan regu
LAlars.
Que jo amb la
MIresta no m’en LAtenc,
soc l’excep
MIció contínua LAment,
i no m’im
REporta gens
que em
FA#mdiguin que jo MIsoc tan
dife
LArent.
Dupli
LAcats i clonats,
una còpia estèril, simple i recur
RErent
tan obe
LAdients.
Que jo amb la
MIresta no m’en LAtenc,
soc l’excep
MIció contínua LAment,
i no m’im
REporta gens
que em
FA#mdiguin que jo MIsoc tan
dife
LArent.
Que jo amb la
MIresta no m’en LAtenc,
soc l’excep
MIció contínua LAment,
i no m’im
REporta gens
que em
FA#mdiguin que jo MIsoc tan
dife
LArent.
Ina
REnimats completament,
com fo
FA#mtocòpies de carnet
i ara no m’importa
REgens.
en sèrie en motlles indus
tan simi
Inter
educats per accedir a la socie
tan regu
Que jo amb la
soc l’excep
i no m’im
que em
dife
Dupli
una còpia estèril, simple i recur
tan obe
Que jo amb la
soc l’excep
i no m’im
que em
dife
Que jo amb la
soc l’excep
i no m’im
que em
dife
Ina
com fo
i ara no m’importa