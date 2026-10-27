Diferent (Acords)

Tan normals, tan iguals, fabricats

Acords Acords
Lexu's
lexu s per que no es toquen les nostres mans
lexu s per que no es toquen les nostres mans
Tan norLAmals, tan iguals, fabricats
en sèrie en motlles indusREtrials,
tan simiLAlars.

InterLAnats, com ramats,
educats per accedir a la socieREtat,
tan reguLAlars.

Que jo amb la MIresta no m’enLAtenc,
soc l’excepMIció contínuaLAment,
i no m’imREporta gens
que em FA#mdiguin que jo MIsoc tan
difeLArent.

DupliLAcats i clonats,
una còpia estèril, simple i recurRErent
tan obeLAdients.

Que jo amb la MIresta no m’enLAtenc,
soc l’excepMIció contínuaLAment,
i no m’imREporta gens
que em FA#mdiguin que jo MIsoc tan
difeLArent.
Que jo amb la MIresta no m’enLAtenc,
soc l’excepMIció contínuaLAment,
i no m’imREporta gens
que em FA#mdiguin que jo MIsoc tan
difeLArent.

InaREnimats completament,
com foFA#mtocòpies de carnet
i ara no m’importa REgens.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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