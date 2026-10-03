Intro:
SIm FA#m MI FA#m x2
Digue'm que
FA#mm'estimes
encara que sigui un
SImsomni,
digue'm que em de
MIsitges
i et prometo que et
FA#m→creuré. MI→ FA#m
Digue'm que m'e
FA#mnyores
i que no et passen les
SImhores,
digue'm que em so
MImies
cada nit des de
FA#mfa temps.
Saps que sé molt
SImbé
que un al
MItre t'omple la FA#mvida
i que no pot
SImser,
que no vols
MImirar el FA#mpassat;
i ara que he tor
SImnat
no pretenc
MItrobar-te FA#msola,
tan sols tenir-
SImte
un cop
MImés al FA#m→costat. MI→ FA#m
Digue'm que m'es
SImtimes,
omple'm el cos de
FA#mmentides
només et demano un
MIdia
i demà ja hauré
FA#mmarxat.
Sols amb tu po
SImdria
suportar la me
FA#mlangia
i guarir-me la fe
MIrida
que m'ha
FA#mquedat. SIm FA#m MI FA#m x2
Digue'm que m'es
FA#mtimes
encara que no t'ho
SImcreguis,
digue'm que em de
MIsitges
i després me n'a
FA#mniré.
Digue'm que m'e
FA#mnyores
i et sap greu quan te n'a
SImdones,
digue'm que em so
MImies
enganya'm encara
FA#m→més. MI→ FA#m
Saps que mar
SImxaré
i no em
MItornaràs a FA#mveure,
aquest cop pot
SImser
l'últim que
MIm'abra FA#mçaràs
i en aquest ins
SImtant
recordarem
MIla nostra histò FA#mria,
aquell a
SImmor que amb
el
MItemps s'ha es FA#m→borrat. MI→ FA#m
Digue'm que m'es
SImtimes,
omple'm el cos de
FA#mmentides
només et demano un
MIdia
i demà ja hauré
FA#mmarxat.
Sols amb tu po
SImdria
suportar la me
FA#mlangia
i guarir-me la fe
MIrida
que m'ha
FA#mquedat. SIm FA#m MI FA#m x2
Saps que mar
SImxaré
i no em
MItornaràs a FA#mveure,
aquest cop pot
SImser
l'últim que
MIm'abra FA#mçaràs
i en aquest ins
SImtant
recordarem
MIla nostra histò FA#mria,
aquell a
SImmor que amb
el
MItemps s'ha es FA#m→borrat. MI→ FA#m
Digue'm que m'es
SImtimes,
omple'm el cos de
FA#mmentides
només et demano un
MIdia
i demà ja hauré
FA#mmarxat.
Sols amb tu po
SImdria
suportar la me
FA#mlangia
i guarir-me la fe
MIrida
que m'ha
FA#mquedat. SIm FA#m MI FA#m x2
Digue'm que
encara que sigui un
digue'm que em de
i et prometo que et
Digue'm que m'e
i que no et passen les
digue'm que em so
cada nit des de
Saps que sé molt
que un al
i que no pot
que no vols
i ara que he tor
no pretenc
tan sols tenir-
un cop
Digue'm que m'es
omple'm el cos de
només et demano un
i demà ja hauré
Sols amb tu po
suportar la me
i guarir-me la fe
que m'ha
Digue'm que m'es
encara que no t'ho
digue'm que em de
i després me n'a
Digue'm que m'e
i et sap greu quan te n'a
digue'm que em so
enganya'm encara
Saps que mar
i no em
aquest cop pot
l'últim que
i en aquest ins
recordarem
aquell a
el
Digue'm que m'es
omple'm el cos de
només et demano un
i demà ja hauré
Sols amb tu po
suportar la me
i guarir-me la fe
que m'ha
Saps que mar
i no em
aquest cop pot
l'últim que
i en aquest ins
recordarem
aquell a
el
Digue'm que m'es
omple'm el cos de
només et demano un
i demà ja hauré
Sols amb tu po
suportar la me
i guarir-me la fe
que m'ha