Intro: SIm FA#m MI FA#m x2



Digue'm que FA#m m'estimes

encara que sigui un SIm somni,

digue'm que em de MI sitges

i et prometo que et FA#m→ creuré. MI→ FA#m



Digue'm que m'e FA#m nyores

i que no et passen les SIm hores,

digue'm que em so MI mies

cada nit des de FA#m fa temps.



Saps que sé molt SIm bé

que un al MI tre t'omple la FA#m vida

i que no pot SIm ser,

que no vols MI mirar el FA#m passat;

i ara que he tor SIm nat

no pretenc MI trobar-te FA#m sola,

tan sols tenir- SIm te

un cop MI més al FA#m→ costat. MI→ FA#m



Digue'm que m'es SIm times,

omple'm el cos de FA#m mentides

només et demano un MI dia

i demà ja hauré FA#m marxat.

Sols amb tu po SIm dria

suportar la me FA#m langia

i guarir-me la fe MI rida

que m'ha FA#m quedat.



SIm FA#m MI FA#m x2



Digue'm que m'es FA#m times

encara que no t'ho SIm creguis,

digue'm que em de MI sitges

i després me n'a FA#m niré.



Digue'm que m'e FA#m nyores

i et sap greu quan te n'a SIm dones,

digue'm que em so MI mies

enganya'm encara FA#m→ més. MI→ FA#m



Saps que mar SIm xaré

i no em MI tornaràs a FA#m veure,

aquest cop pot SIm ser

l'últim que MI m'abra FA#m çaràs

i en aquest ins SIm tant

recordarem MI la nostra histò FA#m ria,

aquell a SIm mor que amb

el MI temps s'ha es FA#m→ borrat. MI→ FA#m



Digue'm que m'es SIm times,

omple'm el cos de FA#m mentides

només et demano un MI dia

i demà ja hauré FA#m marxat.

Sols amb tu po SIm dria

suportar la me FA#m langia

i guarir-me la fe MI rida

que m'ha FA#m quedat.



SIm FA#m MI FA#m x2



Saps que mar SIm xaré

i no em MI tornaràs a FA#m veure,

aquest cop pot SIm ser

l'últim que MI m'abra FA#m çaràs

i en aquest ins SIm tant

recordarem MI la nostra histò FA#m ria,

aquell a SIm mor que amb

el MI temps s'ha es FA#m→ borrat. MI→ FA#m



Digue'm que m'es SIm times,

omple'm el cos de FA#m mentides

només et demano un MI dia

i demà ja hauré FA#m marxat.

Sols amb tu po SIm dria

suportar la me FA#m langia

i guarir-me la fe MI rida

que m'ha FA#m quedat.



SIm FA#m MI FA#m x2