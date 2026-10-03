Digue'm que m'estimes (Acords)

Encara que sigui un somni

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Intro: SIm FA#m MI FA#m x2

Digue'm que FA#mm'estimes
encara que sigui un SImsomni,
digue'm que em deMIsitges
i et prometo que et FA#m→creuré. MI→ FA#m

Digue'm que m'eFA#mnyores
i que no et passen les SImhores,
digue'm que em soMImies
cada nit des de FA#mfa temps.

Saps que sé molt SIm
que un alMItre t'omple la FA#mvida
i que no pot SImser,
que no vols MImirar el FA#mpassat;
i ara que he torSImnat
no pretenc MItrobar-te FA#msola,
tan sols tenir-SImte
un cop MImés al FA#m→costat. MI→ FA#m

Digue'm que m'esSImtimes,
omple'm el cos de FA#mmentides
només et demano un MIdia
i demà ja hauré FA#mmarxat.
Sols amb tu poSImdria
suportar la meFA#mlangia
i guarir-me la feMIrida
que m'ha FA#mquedat.

SIm FA#m MI FA#m x2

Digue'm que m'esFA#mtimes
encara que no t'ho SImcreguis,
digue'm que em deMIsitges
i després me n'aFA#mniré.

Digue'm que m'eFA#mnyores
i et sap greu quan te n'aSImdones,
digue'm que em soMImies
enganya'm encara FA#m→més. MI→ FA#m

Saps que marSImxaré
i no em MItornaràs a FA#mveure,
aquest cop pot SImser
l'últim que MIm'abraFA#mçaràs
i en aquest insSImtant
recordarem MIla nostra històFA#mria,
aquell aSImmor que amb
el MItemps s'ha esFA#m→borrat. MI→ FA#m

Digue'm que m'esSImtimes,
omple'm el cos de FA#mmentides
només et demano un MIdia
i demà ja hauré FA#mmarxat.
Sols amb tu poSImdria
suportar la meFA#mlangia
i guarir-me la feMIrida
que m'ha FA#mquedat.

SIm FA#m MI FA#m x2

Saps que marSImxaré
i no em MItornaràs a FA#mveure,
aquest cop pot SImser
l'últim que MIm'abraFA#mçaràs
i en aquest insSImtant
recordarem MIla nostra històFA#mria,
aquell aSImmor que amb
el MItemps s'ha esFA#m→borrat. MI→ FA#m

Digue'm que m'esSImtimes,
omple'm el cos de FA#mmentides
només et demano un MIdia
i demà ja hauré FA#mmarxat.
Sols amb tu poSImdria
suportar la meFA#mlangia
i guarir-me la feMIrida
que m'ha FA#mquedat.

SIm FA#m MI FA#m x2

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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