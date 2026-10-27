FA#m
Aquest cavall només LAel veiem tu i jo, RE
i ho sap totFA#mhom.
Però tu fas veure LAque no el veus
i cales REfoc a tot el SIbosc.
Si us REplau, DO#mque ploSImgui SOL#molt fort FA#m
i REt'esborMIri toSImtes les FA#mpors.
LA MI FA#m
Diguem blat! LADiguem blat!
I a la merda el REsac!
Estem REmfarts d'espeFA#mrar,
que ha arribat el LAmoment de deixar
d'estar canREsats d'estar canSIsats.
Si us REplau, DO#mque ploSImgui SOL#molt fort FA#m
i ens REesborDO#mri totes SImles pors. FA#m
RE#mHuracans FA#mi barricaREdes
FA#mperquè arriFAbi el moMIment de tots. FA#m
LA RE FA RE FA#m
LA RE SI
RESi us plau, DO#mfem plouSImre SOL#molt fort FA#m
i REnetegem DO#mel món SImben SOL#a fons. FA#m
RESi us plau, DO#mfem ploure SImmolt SOL#fort FA#m
i REque DO#mper fi SImsurti el SOL#sol. FA#m
SOL#Surti el FA#msol,
SOL#surti el FA#msol,
SOL#surti el FA#msol.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.