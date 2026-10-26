Intro:
DO
Ara que som
FAjunts,
di
SOLré el que tu i jo sa DObem
i que
SOL7sovint obli DOdem.
Hem vist la
FApor
ser
SOLllei per a DOtots.
Hem vist la
FAsang,
que
DOsols fa FAsang,
ser
SOLllei del DOmón. FANo, jo dic no, diguem SOLno.
Nosaltres no som d'eixe
DOmón.
Hem vist la
FAfam
ser
SOLpa dels treballa DOdors.
Hem vist tan
FAcats a la presó
ho
SOLmes plens de ra DOons. FANo, jo dic no, diguem SOLno.
Nosaltres no som d'eixe
DOmón.
Ara que som
di
i que
Hem vist la
ser
Hem vist la
que
ser
Nosaltres no som d'eixe
Hem vist la
ser
Hem vist tan
ho
Nosaltres no som d'eixe