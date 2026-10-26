Diguem no (Acords)

Ara que som junts

Acords Acords
Raimon
raimon diguem no
raimon diguem no
Intro: DO
Ara que som FAjunts,
diSOLré el que tu i jo saDObem
i que SOL7sovint obliDOdem.

Hem vist la FApor
ser SOLllei per a DOtots.
Hem vist la FAsang,
que DOsols fa FAsang,
ser SOLllei del DOmón.

FANo, jo dic no, diguem SOLno.
Nosaltres no som d'eixe DOmón.

Hem vist la FAfam
ser SOLpa dels treballaDOdors.
Hem vist tanFAcats a la presó
hoSOLmes plens de raDOons.

FANo, jo dic no, diguem SOLno.
Nosaltres no som d'eixe DOmón.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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