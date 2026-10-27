Si te'n FAvas a un restaurant i demanes el menú diDO7ari, el paFAper que et portaran va segons el calenFAdari: el diFAlluns toca llegum, el diFA7marts menjaràs SI♭7naps, diSI♭mmecres sempre nesFApres i el diDO7jous… Dijous paeFAlla!
FADijous paella… Aquesta és la meva últiSI♭ma paraula. FADijous paella… DesDO7prés no digueu que no us he avisat. FADijous paella… D'aquí vint minuts us SI♭vull a tots a taula. FADijous paella… Que DO7si no us fotreu l'arrós ben covat.
FA Mig quilo FAd'arrós, garrofó i mongeta, un tomàquet gros i un polsim de peDO7bre. De marisc FAun quilo amb petxina viva i una cullerada d'oli d'oliFAva. All i juFAlivert per fer la picada i un got de vi FA7blanc d'una bona aSI♭7nyada. Un xic de saSI♭frà per fer bona FAflaira i tot de verDOdura per bullir-la amb l'aiFAgua.
FADijous paella… Aquesta és la meva últiSI♭ma paraula. FADijous paella… DesDO7prés no digueu que no us he avisat. FADijous paella… D'aquí vint minuts us SI♭vull a tots a taula. FADijous paella… Que DO7si no us fotreu l'arrós ben covat.
FA
El vapor va FAbé per obrir el mariscu, això tardarà tres minuts i DO7pico. I paella FAen mà sofregim el tema, el tomàquet net i el polsim FAde pebre. Hem anat fent el FAcaldo en una altra banda i mentre la paFA7ella ja té la SI♭7tanda. Hi tirem l'arSI♭rós al cap d'una FAestona, una tassa DOde cafè per persoFAna.
FADijous paella… Aquesta és la meva últiSI♭ma paraula. FADijous paella… DesDO7prés no digueu que no us he avisat. FADijous paella… D'aquí vint minuts us SI♭vull a tots a taula. FADijous paella… Que DO7si no us fotreu l'arrós ben covat.
FA Mentre quedi FAgas a la bombona, podem fer el vermut, perquè DO7això funciona. Quan casi ja estiFAgui cuit, pots tirar les cuques i avisar que està llesta la FAmanduca. Aquesta, si FAvols, és una recepta, però en troFA7baries més de SI♭7mil cinc-centes i aquesta és SI♭la gràcia vertadeFAra: cadascú el DOfa a la seva maneFAra!