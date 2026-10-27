Dijous paella (Acords)

Si te'n vas a un restaurant

Acords Acords
Dijous Paella
dijous paella dijous paella
dijous paella dijous paella
FA

Si te'n FAvas a un restaurant
i demanes el menú diDO7ari,
el paFAper que et portaran
va segons el calenFAdari:
el diFAlluns toca llegum,
el diFA7marts menjaràs SI♭7naps,
diSI♭mmecres sempre nesFApres
i el diDO7jous…
Dijous paeFAlla!

FADijous paella…
Aquesta és la meva últiSI♭ma paraula.
FADijous paella…
DesDO7prés no digueu que no us he avisat.
FADijous paella…
D'aquí vint minuts us SI♭vull a tots a taula.
FADijous paella…
Que DO7si no us fotreu l'arrós ben covat.

FA
Mig quilo FAd'arrós, garrofó i mongeta,
un tomàquet gros i un polsim de peDO7bre.
De marisc FAun quilo amb petxina viva
i una cullerada d'oli d'oliFAva.
All i juFAlivert per fer la picada
i un got de vi FA7blanc d'una bona aSI♭7nyada.
Un xic de saSI♭frà per fer bona FAflaira
i tot de verDOdura per bullir-la amb l'aiFAgua.

FADijous paella…
Aquesta és la meva últiSI♭ma paraula.
FADijous paella…
DesDO7prés no digueu que no us he avisat.
FADijous paella…
D'aquí vint minuts us SI♭vull a tots a taula.
FADijous paella…
Que DO7si no us fotreu l'arrós ben covat.

FA

El vapor va FAbé per obrir el mariscu,
això tardarà tres minuts i DO7pico.
I paella FAen mà sofregim el tema,
el tomàquet net i el polsim FAde pebre.
Hem anat fent el FAcaldo en una altra banda
i mentre la paFA7ella ja té la SI♭7tanda.
Hi tirem l'arSI♭rós al cap d'una FAestona,
una tassa DOde cafè per persoFAna.

FADijous paella…
Aquesta és la meva últiSI♭ma paraula.
FADijous paella…
DesDO7prés no digueu que no us he avisat.
FADijous paella…
D'aquí vint minuts us SI♭vull a tots a taula.
FADijous paella…
Que DO7si no us fotreu l'arrós ben covat.

FA
Mentre quedi FAgas a la bombona,
podem fer el vermut, perquè DO7això funciona.
Quan casi ja estiFAgui cuit, pots tirar les cuques
i avisar que està llesta la FAmanduca.
Aquesta, si FAvols, és una recepta,
però en troFA7baries més de SI♭7mil cinc-centes
i aquesta és SI♭la gràcia vertadeFAra:
cadascú el DOfa a la seva maneFAra!

SI♭ FA DO7
FA SI♭ FA DO7

FADijous paella…
SI♭
FADijous paella…
DO7
FADijous paella…
SI♭
FADijous paella…
DO7
FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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