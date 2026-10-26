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Es meu desert, sempre es meu desert

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Antònia Font
Acords de l'àlbum d'Antònia Font "Alegria" per a guitarra, ukelele o allò que sàpigues tocar
Acords de l'àlbum d'Antònia Font "Alegria" per a guitarra, ukelele o allò que sàpigues tocar
Intro: SIm RE SIm

REEs meu desert, SImsempre es meu desert,
REses SImflors són margaSOLlides.

REUn sol en blanc, SImcases, oceans,
REses SImalgues són maSOLrines.

RETanca’m ets FA#ulls,
SImimagina’m LAfosca i siMImlenci toSOLtals.

REEspai obert, SImfins i tot el SOLcel,
SImsón LAplatges infiSOLnites.

REEts aliFA#ments SImmés primordials,
LAfalta i deMImfecte bruSOLtals.

RESes coses no són SOLfàcils per ninREgú,
dins aquest iMImglú
tan descongeSImlat, tanta longiDOtud,
tan ple de fiLAmnals, tan privat de SImtu.

REEs meu desert, SImsempre es meu desert,
REsón SImcactus, són esSOLpines.

REUn sol en blanc, SImficus vegetals,
REses SImplantes signiSOLfiquen.

RETanca’m ets FA#ulls,
SImimagina’m LAfosca i siMImlenci toSOLtals.

RESes coses no són SOLfàcils per ninREgú,
dins aquest iMImglú
tan descongeSImlat, tanta longiDOtud,
tan ple de fiLAmnals, tan privat de SImtu.

RESes coses no són SOLfàcils per ninREgú,
dins aquest iMImglú
tan descomuSImnal, ple de calaDObruix,
tanta lliberLAmtat, tanta magniSImtud.

RESes coses no són SOLfàcils per ninREgú,
dins aquest iMImglú
tan descongeSImlat, tanta longiDOtud,
tan ple de fiLAmnals, tan privat de SImtu.

REEs meu desert, SImsempre es meu desert.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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