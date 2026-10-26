Intro:
SIm RE SIm REEs meu desert, SImsempre es meu desert, REses SImflors són marga SOLlides. REUn sol en blanc, SImcases, oceans, REses SImalgues són ma SOLrines. RETanca’m ets FA#ulls, SImimagina’m LAfosca i si MImlenci to SOLtals. REEspai obert, SImfins i tot el SOLcel, SImsón LAplatges infi SOLnites. REEts ali FA#ments SImmés primordials, LAfalta i de MImfecte bru SOLtals. RESes coses no són SOLfàcils per nin REgú,
dins aquest i
MImglú
tan desconge
SImlat, tanta longi DOtud,
tan ple de fi
LAmnals, tan privat de SImtu. REEs meu desert, SImsempre es meu desert, REsón SImcactus, són es SOLpines. REUn sol en blanc, SImficus vegetals, REses SImplantes signi SOLfiquen. RETanca’m ets FA#ulls, SImimagina’m LAfosca i si MImlenci to SOLtals. RESes coses no són SOLfàcils per nin REgú,
dins aquest i
MImglú
tan desconge
SImlat, tanta longi DOtud,
tan ple de fi
LAmnals, tan privat de SImtu. RESes coses no són SOLfàcils per nin REgú,
dins aquest i
MImglú
tan descomu
SImnal, ple de cala DObruix,
tanta lliber
LAmtat, tanta magni SImtud. RESes coses no són SOLfàcils per nin REgú,
dins aquest i
MImglú
tan desconge
SImlat, tanta longi DOtud,
tan ple de fi
LAmnals, tan privat de SImtu. REEs meu desert, SImsempre es meu desert.
dins aquest i
tan desconge
tan ple de fi
dins aquest i
tan desconge
tan ple de fi
dins aquest i
tan descomu
tanta lliber
dins aquest i
tan desconge
tan ple de fi