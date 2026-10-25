Dins d'un núvol (Acords)

Tot canvia de color

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra girona 83 87 somnis de carrer
sopa de cabra girona 83 87 somnis de carrer
Intro: SOL LAm SOL LAm

SOLTot canvia LAmde color.
SOLJo no tinc temps LAmde moure’m.
SOLI ara ningú LAmno em mira
SOLels ulls, soc LAmtransparent.

SImQuina culDOpa puc tenir
SImsi se’m para DOel rellotge?
SImVes quin mal DOhe pogut fer,
soc inLAnocent.

SImQuan s’obri DOla finestra,
SImque m’alluDOnya del món,
SImcomençaDOrà la guerra.
No vull LAestar sol.

SOLEstic visLAmquent SOLdins d’un LAmnúvol.
SOLEstic visLAmquent SOLdins d’un LAmnúvol.

SOL LAm SOL LAm

SOLI en tant de LAmtemps i no he
SOLtrobat el meu comLAmpany de viatge,
SOLno seLAmrà lluny,
SOLtornaré aviLAmat. On puc anar?

SOLI encaLAmra que tinc
SOLla clau, mai he sortit LAmde la gàbia.
SOLDeu ser LAmque no soc
SOLpresoner i LAmestic prou bé.

SImQuan s’obri DOla finestra,
SImque m’alluDOnya del món,
SImcomençaDOrà la guerra.
No vull LAestar sol.

SOL LAm SOL LAm x4

SImQuan s’obri DOla finestra,
SImque m’alluDOnya del món,
SImcomençaDOrà la guerra.
No vull LAestar sol.

SOLEstic visLAmquent SOLdins d’un LAmnúvol.
SOLEstic visLAmquent SOLdins d’un LAmnúvol.
SOLVoluntàriament LAmesSOLtic visquent dins d’un LAmnúvol.
SOLEstic visLAmquent SOLdins d’un LAmnúvol.
SOLDins LAmd’un SOLLAmvol…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi