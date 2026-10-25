Intro: SOL LAm SOL LAm



SOL Tot canvia LAm de color.

SOL Jo no tinc temps LAm de moure’m.

SOL I ara ningú LAm no em mira

SOL els ulls, soc LAm transparent.



SIm Quina cul DO pa puc tenir

SIm si se’m para DO el rellotge?

SIm Ves quin mal DO he pogut fer,

soc in LA nocent.



SIm Quan s’obri DO la finestra,

SIm que m’allu DO nya del món,

SIm comença DO rà la guerra.

No vull LA estar sol.



SOL Estic vis LAm quent SOL dins d’un LAm núvol.

SOL Estic vis LAm quent SOL dins d’un LAm núvol.



SOL LAm SOL LAm



SOL I en tant de LAm temps i no he

SOL trobat el meu com LAm pany de viatge,

SOL no se LAm rà lluny,

SOL tornaré avi LAm at. On puc anar?



SOL I enca LAm ra que tinc

SOL la clau, mai he sortit LAm de la gàbia.

SOL Deu ser LAm que no soc

SOL presoner i LAm estic prou bé.



SIm Quan s’obri DO la finestra,

SIm que m’allu DO nya del món,

SIm comença DO rà la guerra.

No vull LA estar sol.



SOL LAm SOL LAm x4



SIm Quan s’obri DO la finestra,

SIm que m’allu DO nya del món,

SIm comença DO rà la guerra.

No vull LA estar sol.



SOL Estic vis LAm quent SOL dins d’un LAm núvol.

SOL Estic vis LAm quent SOL dins d’un LAm núvol.

SOL Voluntàriament LAm es SOL tic visquent dins d’un LAm núvol.

SOL Estic vis LAm quent SOL dins d’un LAm núvol.

SOL Dins LAm d’un SOL nú LAm vol…