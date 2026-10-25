Intro:
SOL LAm SOL LAm SOLTot canvia LAmde color. SOLJo no tinc temps LAmde moure’m. SOLI ara ningú LAmno em mira SOLels ulls, soc LAmtransparent. SImQuina cul DOpa puc tenir SImsi se’m para DOel rellotge? SImVes quin mal DOhe pogut fer,
soc in
LAnocent. SImQuan s’obri DOla finestra, SImque m’allu DOnya del món, SImcomença DOrà la guerra.
No vull
LAestar sol. SOLEstic vis LAmquent SOLdins d’un LAmnúvol. SOLEstic vis LAmquent SOLdins d’un LAmnúvol. SOL LAm SOL LAm SOLI en tant de LAmtemps i no he SOLtrobat el meu com LAmpany de viatge, SOLno se LAmrà lluny, SOLtornaré avi LAmat. On puc anar? SOLI enca LAmra que tinc SOLla clau, mai he sortit LAmde la gàbia. SOLDeu ser LAmque no soc SOLpresoner i LAmestic prou bé. SImQuan s’obri DOla finestra, SImque m’allu DOnya del món, SImcomença DOrà la guerra.
No vull
LAestar sol. SOL LAm SOL LAm x4 SImQuan s’obri DOla finestra, SImque m’allu DOnya del món, SImcomença DOrà la guerra.
No vull
LAestar sol. SOLEstic vis LAmquent SOLdins d’un LAmnúvol. SOLEstic vis LAmquent SOLdins d’un LAmnúvol. SOLVoluntàriament LAmes SOLtic visquent dins d’un LAmnúvol. SOLEstic vis LAmquent SOLdins d’un LAmnúvol. SOLDins LAmd’un SOLnú LAmvol…
soc in
No vull
No vull
No vull