FA#m MI LA RE
FA#m MI LA
RESón les FA#mtres.
MINo sé el teu LAnom,
m’has giFA#mrat tot MIel meu LAmón.
REHem parFA#mlat
MIde res i LAtot,
hem baFA#mllat aMIquesta canLAçó.
Et LAcrida la Clara,
em REdius que vens ara,
la FA#mgent va omplint el carLArer.
Me'n LAvaig cap a casa.
A REles 8 sona l’alarma,
et FA#mbusco per dir-te adéu. LA
REI ara esFA#mtàs
MIdins del meu LAcap
REi és que em FA#mtens
el MIcor roLAbat.
REJa no ho FA#msé
si MIet trobaré LA
aREquesta FA#mnit
o MIja mai més. LA
FA#m MI LA RE
FA#m MI LA
FA#m MI LA RE
FA#m MI LA
M’he lleFA#mvat
MIi he recordat LA
FA#mquina nit que MIhem passat. LA
Un FA#mcafè
MIben carreLAgat,
REaigua FA#mfreda MIpel mal de LAcap.
Al FA#mcap d’una esMItona,
la LAràdio ja soREna
i FA#mm’entra una MIsensaLAció.
El FA#mcor s’acceleMIra,
de LAcop tot es REfrena
i canFA#mto aquesMIta canLAçó.
REI ara esFA#mtàs
MIdins del meu LAcap
REi és que em FA#mtens
el MIcor roLAbat.
REJa no ho FA#msé
si MIet trobaré LA
aREquesta FA#mnit
o MIja mai més. LA
FA#m MI LA RE
FA#m MI LA
FA#m MI LA RE
FA#m MI LA
FA#mDins del meu MIcap t’has LAquedat
FA#mcom el TitaMInic dins del LAmar.
FA#mEl cor s’acceMIlera,
LAde cop SImtot es frena
FA#mi tot el meu MImón m’has giLArat.
FA#m MI LA RE
FA#m MI LA
REJa no ho FA#msé
si MIet trobaré LA
aREquesta FA#mnit
o MIja mai més. LA
REI ara esFA#mtàs
MIdins del meu LAcap
REi és que em FA#mtens
el MIcor roLAbat.
REJa no ho FA#msé
si MIet trobaré LA
aREquesta FA#mnit
o MIja mai més. LA
FA#m MI LA RE
FA#m MI LA
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