Dins del meu cap (Acords)

Són les tres

Acords Acords
Miki Núñez
FA#m MI LA RE
FA#m MI LA

RESón les FA#mtres.
MINo sé el teu LAnom,
m’has giFA#mrat tot MIel meu LAmón.

REHem parFA#mlat
MIde res i LAtot,
hem baFA#mllat aMIquesta canLAçó.

Et LAcrida la Clara,
em REdius que vens ara,
la FA#mgent va omplint el carLArer.

Me'n LAvaig cap a casa.
A REles 8 sona l’alarma,
et FA#mbusco per dir-te adéu. LA

REI ara esFA#mtàs
MIdins del meu LAcap
REi és que em FA#mtens
el MIcor roLAbat.

REJa no ho FA#m
si MIet trobaré LA
aREquesta FA#mnit
o MIja mai més. LA

FA#m MI LA RE
FA#m MI LA
FA#m MI LA RE
FA#m MI LA

M’he lleFA#mvat
MIi he recordat LA
FA#mquina nit que MIhem passat. LA

Un FA#mcafè
MIben carreLAgat,
REaigua FA#mfreda MIpel mal de LAcap.

Al FA#mcap d’una esMItona,
la LAràdio ja soREna
i FA#mm’entra una MIsensaLAció.

El FA#mcor s’acceleMIra,
de LAcop tot es REfrena
i canFA#mto aquesMIta canLAçó.

REI ara esFA#mtàs
MIdins del meu LAcap
REi és que em FA#mtens
el MIcor roLAbat.

REJa no ho FA#m
si MIet trobaré LA
aREquesta FA#mnit
o MIja mai més. LA

FA#m MI LA RE
FA#m MI LA
FA#m MI LA RE
FA#m MI LA

FA#mDins del meu MIcap t’has LAquedat
FA#mcom el TitaMInic dins del LAmar.
FA#mEl cor s’acceMIlera,
LAde cop SImtot es frena
FA#mi tot el meu MImón m’has giLArat.

FA#m MI LA RE
FA#m MI LA

REJa no ho FA#m
si MIet trobaré LA
aREquesta FA#mnit
o MIja mai més. LA

REI ara esFA#mtàs
MIdins del meu LAcap
REi és que em FA#mtens
el MIcor roLAbat.

REJa no ho FA#m
si MIet trobaré LA
aREquesta FA#mnit
o MIja mai més. LA

FA#m MI LA RE
FA#m MI LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi