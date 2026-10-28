Dins un avió de paper (Acords)

Dins un avió de paper, que bé!

Acords Acords
Joan Miquel Oliver
joan miquel oliver bombon mallorquin
joan miquel oliver bombon mallorquin
MIaugDins un avió de paper, que bé!
REMar del Nord, Amèrica,
DOmés enllà el Marroc,
SImKouribga, Rabat.

MIaugDins un vaixell de paper, que bé!
REEl Congo, no Burundi,
DOmés enllà ciclons a damunt des meus
SImpapers mapamundi.

MIaugI aREdéu, adéu, lluna plena,
DOsempre seràs o no seràs
SImsa meva estrella.

MIaugDins un avió de paper, que bé!
REMar del Nord, Amèrica,
DOmés enllà Sud-àfrica també té
SImciutats de paper.

MIaugDins un vaixell de paper, que bé!
REEl Congo, no Burundi,
DOmés enllà le monde-physique i volant
SImpilotes de rugbi.

MIaugI aREdéu, adéu, lluna plena,
DOsempre seràs o no seràs
SImsa meva estrella.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi