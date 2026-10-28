MIaugDins un avió de paper, que bé!
REMar del Nord, Amèrica,
DOmés enllà el Marroc,
SImKouribga, Rabat.
MIaugDins un vaixell de paper, que bé!
REEl Congo, no Burundi,
DOmés enllà ciclons a damunt des meus
SImpapers mapamundi.
MIaugI aREdéu, adéu, lluna plena,
DOsempre seràs o no seràs
SImsa meva estrella.
MIaugDins un avió de paper, que bé!
REMar del Nord, Amèrica,
DOmés enllà Sud-àfrica també té
SImciutats de paper.
MIaugDins un vaixell de paper, que bé!
REEl Congo, no Burundi,
DOmés enllà le monde-physique i volant
SImpilotes de rugbi.
MIaugI aREdéu, adéu, lluna plena,
DOsempre seràs o no seràs
SImsa meva estrella.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.