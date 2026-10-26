Directe a l'infinit (Acords)

Qui sap on dorm

Acords Acords
Gossos
gossos el jardi del temps
gossos el jardi del temps
REQui LAsap on SOLdorm
REla LAbella guàrdia que mou el SOLmón?
REQui LAsap què SOLfan
REaLAquells barbuts valents triomSOLfants?

LA MIm LA MIm

REVam desperLAtar-nos tot just aSOLhir,
REgeneràvem LAmoltes expectatiSOLves,
REhem après LAmolt d'aquells que un diSOLa
REens van obrir LAles portes del paraSOLdís.

TaLApats del sol entre les MImpedres,
LAhem d'aguantar fins al fiSOLnal.

RENo sé què faré si te'n SOLvas,
MImem quedaré sol al mig SOLdel camí.
RENo sé què faré si te'n SOLvas,
MImtot el que m'importa és ara SOLlluny d'aquí.

REQui sap què LAvol, qui en sap el SOLdol
REd'algú que LAtrenca amb els vells paSOLtrons?
REQui sap qui LAés? Qui sap com SOLés?
REAquell a LAqui puc agafar-SOLme.
REVull parlar amb LApropostes, no podem esperar SOLmés.
REEls que callen enLAcara, potser un dia parlaSOLran
REi mentresLAtant es viuran tempesSOLtes
REfins que arriLAbi el que ha de veSOLnir.

TaLApats del sol entre les MImpedres,
cerLAcant missatges enMImdavant
per LApoder vèncer les misèMImries,
LAhem d'aguantar fins al fiSOLnal.

RENo sé què faré si te'n SOLvas,
MImem quedaré sol al mig SOLdel camí.
RENo sé què faré si te'n SOLvas,
MImtot el que m'importa és ara SOLlluny d'aquí.
RENo t'apaguis, no vull que marSOLxis,
MImvull seguir amb tu fins SOLal final.
RENo t'apaguis, no vull que marSOLxis,
MImvull seguir amb tu fins SOLal final.
RENo t'apaguis, no vull que marSOLxis,
MImvull seguir amb tu fins SOLal final.

RE SOL MIm SOL x2

No t'aREpaguis, no vull que SOLmarxis,
vull seMImguir amb tu fins al fiSOLnal.
No t'aREpaguis, no vull que SOLmarxis,
vull seMImguir amb tu fins al fiSOLnal.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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