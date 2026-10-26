REQui LAsap on SOLdorm REla LAbella guàrdia que mou el SOLmón? REQui LAsap què SOLfan REaLAquells barbuts valents triomSOLfants?
LAMImLAMIm
REVam desperLAtar-nos tot just aSOLhir, REgeneràvem LAmoltes expectatiSOLves, REhem après LAmolt d'aquells que un diSOLa REens van obrir LAles portes del paraSOLdís.
TaLApats del sol entre les MImpedres, LAhem d'aguantar fins al fiSOLnal.
RENo sé què faré si te'n SOLvas, MImem quedaré sol al mig SOLdel camí. RENo sé què faré si te'n SOLvas, MImtot el que m'importa és ara SOLlluny d'aquí.
REQui sap què LAvol, qui en sap el SOLdol REd'algú que LAtrenca amb els vells paSOLtrons? REQui sap qui LAés? Qui sap com SOLés? REAquell a LAqui puc agafar-SOLme. REVull parlar amb LApropostes, no podem esperar SOLmés. REEls que callen enLAcara, potser un dia parlaSOLran REi mentresLAtant es viuran tempesSOLtes REfins que arriLAbi el que ha de veSOLnir.
TaLApats del sol entre les MImpedres, cerLAcant missatges enMImdavant per LApoder vèncer les misèMImries, LAhem d'aguantar fins al fiSOLnal.
RENo sé què faré si te'n SOLvas, MImem quedaré sol al mig SOLdel camí. RENo sé què faré si te'n SOLvas, MImtot el que m'importa és ara SOLlluny d'aquí. RENo t'apaguis, no vull que marSOLxis, MImvull seguir amb tu fins SOLal final. RENo t'apaguis, no vull que marSOLxis, MImvull seguir amb tu fins SOLal final. RENo t'apaguis, no vull que marSOLxis, MImvull seguir amb tu fins SOLal final.
RESOLMImSOL x2
No t'aREpaguis, no vull que SOLmarxis, vull seMImguir amb tu fins al fiSOLnal. No t'aREpaguis, no vull que SOLmarxis, vull seMImguir amb tu fins al fiSOLnal.