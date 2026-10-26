REFeia dies que els amics
REem volien treure de casa,
i ahir a la SOLnit
van arrosseLA→gar-me
a un nou SImlloc de
SOLpizzes arteLAsanes.
Els ha quedat REbonic,
sona música italiREana,
hi ha cadires de coSOLlors
al voltant de cada LA→taula.
Algú deSImmana
el miSOLllor vi de la LAcarta.
I al SOLbeure el primer LAglop,
se'm SImclava,
com la SOLpunta d'una espasa,
una LAveu que no esperava.
Diria que eres REtu,
unes taules més FA#menrere,
soSOLpant amb algú que no coLAnec.
Juraria que eres LAtu,
parlàveu de la feiSOLna
i rèieu amb aSOLquest
algú que no coLAnec.
I és tan esSOLtrany,
i és tan abLAsurd.
No SOLgoso girar el LAcap,
no vull que siguis REtu.
LA SOL LA
RE LA MIm LA
I noto que els aREmics
allarguen la converREsa,
i parlen de l'esSOLtiu,
i no sé què de FormenLA→tera.
Jo només SImsento una SOLveu
que em desesLApera.
Recordo que eres REtu,
una foto en blanc i FA#mnegre,
baSOLllant amb bombetes al carLArer.
ReMImcordo que eres tu,
saltàLAvem la foguera
i el FA#mmón era petit
i SOLaquell amor, immens.
I és tan esSOLtrany,
i és tan abLAsurd.
No SOLgoso girar el LAcap,
no vull que siguis REtu.
No MImsaps quantes vegades
he torLAnat a aquella taula,
i et FA#msento i em giro
i SOLvinc a saludar-te.
I MImem presento
al noi LAque t'acompanya,
i et FA#mdic que et veig molt bé,
i SOLet dic que estàs molt guapa.
I el món desapaREreix
amb aquella FA#mmirada.
QueSOLdem la meva por, tu i LAjo.
I MImveig creuar la vida,
i et LAdic amb veu trencada:
seFA#mria tan feliç
si SOLtornem junts a casa.
MIm LA FA#m SOL x16
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