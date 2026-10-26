Diria que eres tu (Acords)

Feia dies que els amics

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa ara som gegants
joan dausa ara som gegants
REFeia dies que els amics
REem volien treure de casa,
i ahir a la SOLnit
van arrosseLA→gar-me
a un nou SImlloc de
SOLpizzes arteLAsanes.

Els ha quedat REbonic,
sona música italiREana,
hi ha cadires de coSOLlors
al voltant de cada LA→taula.
Algú deSImmana
el miSOLllor vi de la LAcarta.

I al SOLbeure el primer LAglop,
se'm SImclava,
com la SOLpunta d'una espasa,
una LAveu que no esperava.

Diria que eres REtu,
unes taules més FA#menrere,
soSOLpant amb algú que no coLAnec.

Juraria que eres LAtu,
parlàveu de la feiSOLna
i rèieu amb aSOLquest
algú que no coLAnec.

I és tan esSOLtrany,
i és tan abLAsurd.
No SOLgoso girar el LAcap,
no vull que siguis REtu.

LA SOL LA
RE LA MIm LA

I noto que els aREmics
allarguen la converREsa,
i parlen de l'esSOLtiu,
i no sé què de FormenLA→tera.
Jo només SImsento una SOLveu
que em desesLApera.

Recordo que eres REtu,
una foto en blanc i FA#mnegre,
baSOLllant amb bombetes al carLArer.

ReMImcordo que eres tu,
saltàLAvem la foguera
i el FA#mmón era petit
i SOLaquell amor, immens.

I és tan esSOLtrany,
i és tan abLAsurd.
No SOLgoso girar el LAcap,
no vull que siguis REtu.

No MImsaps quantes vegades
he torLAnat a aquella taula,
i et FA#msento i em giro
i SOLvinc a saludar-te.

I MImem presento
al noi LAque t'acompanya,
i et FA#mdic que et veig molt bé,
i SOLet dic que estàs molt guapa.

I el món desapaREreix
amb aquella FA#mmirada.
QueSOLdem la meva por, tu i LAjo.

I MImveig creuar la vida,
i et LAdic amb veu trencada:
seFA#mria tan feliç
si SOLtornem junts a casa.

MIm LA FA#m SOL x16

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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