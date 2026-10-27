DOSe va acaMIbar s'esFAtiu i no mos FAmhem vist DOlo suficient. Se va acaMIbar sa FAgent i estic un FAmpoc conDOtent de tot plegat. Se va acaMIbar s'esFAtiu i tu no FAmm'has vist DOni me veuràs. I torna sa MItristor FAde FAmsempre.
DOEts i MIno sé FAi no FAmsaps cap on vas. DOTe MIm'aferFAres i me FAmxerres i me dius que me faràs. DOTot MIlo que FAsent esFAmtà dins d'un forat DOque MIdestaFApes quan FAmm'abraces i començ a estar cansat.
DOQue s'ha acaMIbat s'estiu, però segueix actiu. FASe pensen que FAmsom tonto, però jo som es viu. DOI ara qui se'n riu? (Qui se'n riu?) MIA s'escola mai FAhe estat atent. (No, no, no...) FAmI ara me trec DOun hit amb menys d'un moment. (Yehe!) MISé que he fet FAquaranta mil errors, FAmperò m'han serDOvit quasi tots. MIBaby, com jo no n'hi ha més de dos, FAper això es teu noFAmvio se posa gelós.
DOEts i MIno sé FAi no FAmsaps cap on vas. DOTe MIm'aferFAres i me FAmxerres i me dius que me faràs. DOTot MIlo que FAsent esFAmtà dins d'un forat DOque MIdestaFApes quan FAmm'abraces i començ a estar cansat.
DOEstic cansat de MIsempre pensar tant, FAde no mirar enFAmdavant, es meu joc s'està liant.
DONo puc més, no puc pus, MIsom una ferida FAen pus. No m'agrada FAmestar aquí, me'n vaig amb autobús.
DOTenc discussiMIons amb es cerFAvell, a pics guany jo, FAmperò a pics guanya ell.
DOSé que sempre MIestà a nes FAmeu nivell, i me fa FAmtremolar sa puta pell.
DOVull tancar es MIllum, veure es FAfutur, saFAmber que estaré amb tu.
DOI saps que semMIpre seràs sa FAreina del bar, deFAmsitja i jo compliré.
DOEts i MIno sé FAi no FAmsaps cap on vas. DOTe MIm'aferFAres i me FAmxerres i me dius que me faràs. DOTot MIlo que FAsent esFAmtà dins d'un forat DOque MIdestaFApes quan FAmm'abraces i començ a estar cansat.