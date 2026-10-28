Intro:
LA MI LA MI RE
Les bar
LAres de MIsertes, re LAfugis d'alco MIhol, can REçons de desamor.
Espe
LArances cre MImades amb LAbarres d'in MIcens, no hi REha ningú enlloc. MIDigue'm què li SImpassa al dis REsabte a la LAnit,
que ha per
FA#mdut MIel seu co RElor. MIDigue'm què li SImfalta al dis REsabte a la LAnit,
que ba
FA#mtega MItan poc a REpoc.
Vides
LAcolpe MIjades amb LAboles de bi MIllar que REno poden dormir.
Àni
LAmes en pe MIna, deixa LAlles e MIxemplars que REno gosen fugir. MIDigue'm què li SImhan fet al dis REsabte a la LAnit,
està trist
FA#mi MIes troba REsol. MIDigue'm què ens SImqueda del dis REsabte a la LAnit,
me l'han pres
FA#mi no MIel trobo en RElloc.
Les bar
Espe
que ha per
que ba
Vides
Àni
està trist
me l'han pres