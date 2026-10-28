Dissabte a la nit (Acords)

Les barres desertes, refugis d'alcohol, cançons de desamor

Acords Acords
Pep Sala
Acords i lletres de Pep Sala
Acords i lletres de Pep Sala
Intro: LA MI LA MI RE

Les barLAres deMIsertes, reLAfugis d'alcoMIhol, canREçons de desamor.
EspeLArances creMImades amb LAbarres d'inMIcens, no hi REha ningú enlloc.

MIDigue'm què li SImpassa al disREsabte a la LAnit,
que ha perFA#mdut MIel seu coRElor.
MIDigue'm què li SImfalta al disREsabte a la LAnit,
que baFA#mtega MItan poc a REpoc.

Vides LAcolpeMIjades amb LAboles de biMIllar que REno poden dormir.
ÀniLAmes en peMIna, deixaLAlles eMIxemplars que REno gosen fugir.

MIDigue'm què li SImhan fet al disREsabte a la LAnit,
està trist FA#mi MIes troba REsol.
MIDigue'm què ens SImqueda del disREsabte a la LAnit,
me l'han pres FA#mi no MIel trobo enRElloc.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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