Intro: DO SOL DO SOL DO LAm RE



SOL Avui que som dis DO sabte

SOL i que, per tant, ens hem de ba DO rallar,

SOL que quedarem a DO casa

SOL i arribaràs més de mitja ho DO ra tard.



SIm Que se'ns faran les LAm tantes

SIm i haurem d'anar de LAm tapes

o a menjar un trist entre SOL pà.



SOL Avui que som dis DO sabte

SOL i que, per tant, acabarem DO fatal,

SOL que ja haurem begut DO massa

SOL i que faràs el ronso per DO pagar.



SIm Que, sense pensar LAm gaire,

SIm diràs d'anar al lo LAm cal que

a mi no m'ha agradat SOL mai. RE



SIm Avui que DO és dissabte,

SIm crec que DO n'estic farta

SIm d'espe DO rar que per fi LAm trobis la manera

de lli RE gar-te la cambrera d'aquest DO bar.



SOL DO SOL DO LAm RE



SOL Avui que som dis DO sabte

SOL i que, per tant, hauré de su DO portar

SOL aguantar la bra DO vada,

SOL la conversa avorrida d'un DO babau.



SIm Que marxaré can LAm sada

SIm de mirar-te a la LAm cara

com et regalima el SOL nas. RE



SIm Avui que DO és dissabte,

SIm crec que DO n'estic farta

SIm d'espe DO rar que per fi LAm trobis la manera

de lli RE gar-te la cambrera d'aquest DO bar.



SIm Avui que DO és dissabte,

SIm crec que DO n'estic farta

SIm i me'n DO vaig amb el pri LAm mer que em doni morbo,

que tinc RE ganes d'un bon polvo per va DO riar.



SOL DO SOL DO LAm RE SOL