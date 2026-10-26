Intro:
DO SOL DO SOL DO LAm RE SOLAvui que som dis DOsabte SOLi que, per tant, ens hem de ba DOrallar, SOLque quedarem a DOcasa SOLi arribaràs més de mitja ho DOra tard. SImQue se'ns faran les LAmtantes SImi haurem d'anar de LAmtapes
o a menjar un trist entre
SOLpà. SOLAvui que som dis DOsabte SOLi que, per tant, acabarem DOfatal, SOLque ja haurem begut DOmassa SOLi que faràs el ronso per DOpagar. SImQue, sense pensar LAmgaire, SImdiràs d'anar al lo LAmcal que
a mi no m'ha agradat
SOLmai. RE SImAvui que DOés dissabte, SImcrec que DOn'estic farta SImd'espe DOrar que per fi LAmtrobis la manera
de lli
REgar-te la cambrera d'aquest DObar. SOL DO SOL DO LAm RE SOLAvui que som dis DOsabte SOLi que, per tant, hauré de su DOportar SOLaguantar la bra DOvada, SOLla conversa avorrida d'un DObabau. SImQue marxaré can LAmsada SImde mirar-te a la LAmcara
com et regalima el
SOLnas. RE SImAvui que DOés dissabte, SImcrec que DOn'estic farta SImd'espe DOrar que per fi LAmtrobis la manera
de lli
REgar-te la cambrera d'aquest DObar. SImAvui que DOés dissabte, SImcrec que DOn'estic farta SImi me'n DOvaig amb el pri LAmmer que em doni morbo,
que tinc
REganes d'un bon polvo per va DOriar. SOL DO SOL DO LAm RE SOL
o a menjar un trist entre
a mi no m'ha agradat
de lli
com et regalima el
de lli
que tinc