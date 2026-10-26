Dissabte (Acords)

Avui que som dissabte

Acords Acords
Els Pets
els pets respira
els pets respira
Intro: DO SOL DO SOL DO LAm RE

SOLAvui que som disDOsabte
SOLi que, per tant, ens hem de baDOrallar,
SOLque quedarem a DOcasa
SOLi arribaràs més de mitja hoDOra tard.

SImQue se'ns faran les LAmtantes
SImi haurem d'anar de LAmtapes
o a menjar un trist entreSOLpà.

SOLAvui que som disDOsabte
SOLi que, per tant, acabarem DOfatal,
SOLque ja haurem begut DOmassa
SOLi que faràs el ronso per DOpagar.

SImQue, sense pensar LAmgaire,
SImdiràs d'anar al loLAmcal que
a mi no m'ha agradat SOLmai. RE

SImAvui que DOés dissabte,
SImcrec que DOn'estic farta
SImd'espeDOrar que per fi LAmtrobis la manera
de lliREgar-te la cambrera d'aquest DObar.

SOL DO SOL DO LAm RE

SOLAvui que som disDOsabte
SOLi que, per tant, hauré de suDOportar
SOLaguantar la braDOvada,
SOLla conversa avorrida d'un DObabau.

SImQue marxaré canLAmsada
SImde mirar-te a la LAmcara
com et regalima el SOLnas. RE

SImAvui que DOés dissabte,
SImcrec que DOn'estic farta
SImd'espeDOrar que per fi LAmtrobis la manera
de lliREgar-te la cambrera d'aquest DObar.

SImAvui que DOés dissabte,
SImcrec que DOn'estic farta
SImi me'n DOvaig amb el priLAmmer que em doni morbo,
que tinc REganes d'un bon polvo per vaDOriar.

SOL DO SOL DO LAm RE SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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