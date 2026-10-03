Dissimulat (Acords)

Per culpa teva vaig fallar un gol cantat

Acords Acords
Els Pets
LA♭Et vaig conèixer una RE♭→tarda MI♭gris,
LA♭estava a punt de tirar RE♭→un peMI♭nal,
LA♭per culpa teva vaig fallar un RE♭→gol canMI♭tat,
LA♭duies serrell RE♭→i MI♭la bata del col·legi tota bruta de fang,
LA♭des d'aquell dia el futbol no m'ha RE♭→agraMI♭dat.

LA♭Vaig estimar-te RE♭→en MI♭secret sense gosar ni a dir-te "hola, què tal?",
LA♭prou que ho volia peRE♭→rò em MI♭quedava aturat.
LA♭A la parada RE♭→del MI♭bus cada matí arribava a l'hora puntual
LA♭només per veure't de RE♭→lluny MI♭allà al davant.

RE♭Mai no et vaig poMI♭der parlar,
mai LA♭→t'ho vaig MI♭→confesRE♭sar,
tu vas SI♭mser el meu gran aMI♭mor dissimuLA♭lat. RE♭→ MI♭

LA♭ RE♭→ MI♭

LA♭Vaig arribar a RE♭→festeMI♭jar
LA♭aquella veïna RE♭→teva MI♭plena de grans,
LA♭tan sols pel RE♭→fet de MI♭poder tenir-te a prop.
LA♭Era el millor RE♭→per MI♭fer-la pixar de riure, em sentia especial,
LA♭però si arribaRE♭→ves em MI♭tallava de cop.

RE♭Mai no et vaig poMI♭der parlar,
mai LA♭→t'ho vaig MI♭→confesRE♭sar,
tu vas SI♭mser el meu gran aMI♭mor dissimuLA♭lat. RE♭→ MI♭

LA♭ RE♭→ MI♭

LA♭Ahir al matí vaig torRE♭→nar a MI♭trobar-te
LA♭al Pryca, el teu serRE♭→rell és MI♭igual.
LA♭Sense poder-ho eviRE♭→tar, ens MI♭vam creuar.
LA♭Duies el carRE♭→ro MI♭fins dalt ple de salsitxes de porc, pobre animal,
LA♭no em vas conèixer i jo em RE♭→vaig fer MI♭el despistat.

RE♭Potser vam ser aMI♭fortunats de
LA♭→mai no haMI♭→ver parRE♭lat
a mi SI♭mles salsitxes
MI♭mai m'han agraLA♭dat... RE♭→ MI♭
RE♭Potser vam ser aMI♭fortunats de
LA♭→mai no haMI♭→ver parRE♭lat
a mi SI♭mles salsitxes
MI♭mai m'han agraLA♭dat... RE♭→ MI♭

Mai m'han agraLA♭dat...RE♭→MI♭
Mai m'han agraLA♭dat...RE♭→MI♭
Mai m'han agraLA♭dat...RE♭→MI♭
Mai m'han agraLA♭dat...RE♭→MI♭

LA♭

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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