LA♭Et vaig conèixer una RE♭→tarda MI♭gris, LA♭estava a punt de tirar RE♭→un peMI♭nal, LA♭per culpa teva vaig fallar un RE♭→gol canMI♭tat, LA♭duies serrell RE♭→i MI♭la bata del col·legi tota bruta de fang, LA♭des d'aquell dia el futbol no m'ha RE♭→agraMI♭dat.
LA♭Vaig estimar-te RE♭→en MI♭secret sense gosar ni a dir-te "hola, què tal?", LA♭prou que ho volia peRE♭→rò em MI♭quedava aturat. LA♭A la parada RE♭→del MI♭bus cada matí arribava a l'hora puntual LA♭només per veure't de RE♭→lluny MI♭allà al davant.
RE♭Mai no et vaig poMI♭der parlar, mai LA♭→t'ho vaig MI♭→confesRE♭sar, tu vas SI♭mser el meu gran aMI♭mor dissimuLA♭lat. RE♭→MI♭
LA♭RE♭→MI♭
LA♭Vaig arribar a RE♭→festeMI♭jar LA♭aquella veïna RE♭→teva MI♭plena de grans, LA♭tan sols pel RE♭→fet de MI♭poder tenir-te a prop. LA♭Era el millor RE♭→per MI♭fer-la pixar de riure, em sentia especial, LA♭però si arribaRE♭→ves em MI♭tallava de cop.
RE♭Mai no et vaig poMI♭der parlar, mai LA♭→t'ho vaig MI♭→confesRE♭sar, tu vas SI♭mser el meu gran aMI♭mor dissimuLA♭lat. RE♭→MI♭
LA♭RE♭→MI♭
LA♭Ahir al matí vaig torRE♭→nar a MI♭trobar-te LA♭al Pryca, el teu serRE♭→rell és MI♭igual. LA♭Sense poder-ho eviRE♭→tar, ens MI♭vam creuar. LA♭Duies el carRE♭→ro MI♭fins dalt ple de salsitxes de porc, pobre animal, LA♭no em vas conèixer i jo em RE♭→vaig fer MI♭el despistat.
RE♭Potser vam ser aMI♭fortunats de LA♭→mai no haMI♭→ver parRE♭lat a mi SI♭mles salsitxes MI♭mai m'han agraLA♭dat... RE♭→MI♭ RE♭Potser vam ser aMI♭fortunats de LA♭→mai no haMI♭→ver parRE♭lat a mi SI♭mles salsitxes MI♭mai m'han agraLA♭dat... RE♭→MI♭
Mai m'han agraLA♭dat...RE♭→MI♭ Mai m'han agraLA♭dat...RE♭→MI♭ Mai m'han agraLA♭dat...RE♭→MI♭ Mai m'han agraLA♭dat...RE♭→MI♭
LA♭
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