La distància (Acords)

Només pararé un moment

Acords Acords
Aspencat
Intro:
FA#m LA DO#m SI x2

DiDO#mari de viatge amb l'horitzó de 4 parets,
MILlarga travessia, ara sóc un estranger
LAque viatja sense brúixola ni ensers,
DO#mtinc el teu amor, no em caldran diners.
DO#mTu dius que m'esperes, jo et promet que tornaré.
Un MIbes de despedida i una foto d'amulet.
LALa llibertat no abraça al foraster,
DO#mli carrega el mort a qui no té res.

DO#mFort fort vaig fent-me fort.
No m'impoMIrten els cops si m'abriga el teu cor.
LAFort fort, camine en la foscor
DO#mperquè ja he perdut la por.

FA#mHe creuat camins de gel
LAal calor de l'esperança.
DO#mHe desafiat les lleis
SIcontra murs d'intolerància.
FA#mHe olorat la teua pell
LAals racons del sud de l'enyorança.
DO#mNomés pararé un moment
SIper a lluitar amb la distància.

DO#m

DO#mCreix la violència a l'interior d'estos racons.
MINo és pressumpta la inocència en els carrerons.
LALa tortura t'exprimeix el subconscient,
però DO#mtinc el teu amor, faig volar la ment.
DO#mDibuixe un nou matí, molt lluny d'aquesta gàbia,
esMItic en un combat i la distància és l'adversària.
LAPer acariciar tota la nit els teus cabells,
crDO#meuar la mediterrània amb el primer vaixell.

DO#mFort fort vaig fent-me fort.
No m'impoMIrten els cops si m'abriga el teu cor.
LAFort fort, camine en la foscor
DO#mperquè ja he perdut la por.

FA#mHe creuat camins de gel
LAal calor de l'esperança.
DO#mHe desafiat les lleis
SIcontra murs d'intolerància.
FA#mHe olorat la teua pell
LAals racons del sud de l'enyorança.
DO#mNomés pararé un moment
SIper a lluitar amb la distància.
FA#mPer a lluitar amb la distància.
LAPer a lluitar amb la distància.
DO#mPer a lluitar amb la distància.
SINomés pararé un moment,
FA#mPer a lluitar amb la distància.
LAPer a lluitar amb la distància.
DO#mPer a lluitar amb la distància.SI

DO#m SI FA#m LA x2

DO#mDona-li a la màquina, que el fum que veig,
SIcrec que no m'agrada però hem d'eixir.
FA#mLa distància és el trajecte, DO#mnord, sud, est i oest.
DO#mÉs l'adrenalina que jo compre amb tu,
SIara sóm adictes a la multitud.
FA#mPoesia en la distància.
DO#mNord, sud, est i oest.
RetFA#mindre en la reLAtina
la iDO#mmatge del viSIatge,
l'amFA#mor i les paLAraules que són armes,
DO#mcrida, SIcrida.

FA#mHe creuat camins de gel
LAal calor de l'esperança.
DO#mHe desafiat les lleis
SIcontra murs d'intolerància.
FA#mHe olorat la teua pell
LAals racons del sud de l'enyorança.
DO#mNomés pararé un moment
SIper a lluitar amb la distància.
FA#mPer a lluitar amb la distància.
LAPer a lluitar amb la distància.
DO#mPer a lluitar amb la distància.
SINomés pararé un moment,
FA#mPer a lluitar amb la distància.
LAPer a lluitar amb la distància.
DO#mPer a lluitar amb la distància.

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació
Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Lliscament
Afinador Imprimir
Afinador Imprimir
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi