Intro:
FA#m LA DO#m SI x2
Di
DO#mari de viatge amb l'horitzó de 4 parets, MILlarga travessia, ara sóc un estranger LAque viatja sense brúixola ni ensers, DO#mtinc el teu amor, no em caldran diners. DO#mTu dius que m'esperes, jo et promet que tornaré.
Un
MIbes de despedida i una foto d'amulet. LALa llibertat no abraça al foraster, DO#mli carrega el mort a qui no té res. DO#mFort fort vaig fent-me fort.
No m'impo
MIrten els cops si m'abriga el teu cor. LAFort fort, camine en la foscor DO#mperquè ja he perdut la por. FA#mHe creuat camins de gel LAal calor de l'esperança. DO#mHe desafiat les lleis SIcontra murs d'intolerància. FA#mHe olorat la teua pell LAals racons del sud de l'enyorança. DO#mNomés pararé un moment SIper a lluitar amb la distància. DO#m DO#mCreix la violència a l'interior d'estos racons. MINo és pressumpta la inocència en els carrerons. LALa tortura t'exprimeix el subconscient,
però
DO#mtinc el teu amor, faig volar la ment. DO#mDibuixe un nou matí, molt lluny d'aquesta gàbia,
es
MItic en un combat i la distància és l'adversària. LAPer acariciar tota la nit els teus cabells,
cr
DO#meuar la mediterrània amb el primer vaixell. DO#mFort fort vaig fent-me fort.
No m'impo
MIrten els cops si m'abriga el teu cor. LAFort fort, camine en la foscor DO#mperquè ja he perdut la por. FA#mHe creuat camins de gel LAal calor de l'esperança. DO#mHe desafiat les lleis SIcontra murs d'intolerància. FA#mHe olorat la teua pell LAals racons del sud de l'enyorança. DO#mNomés pararé un moment SIper a lluitar amb la distància. FA#mPer a lluitar amb la distància. LAPer a lluitar amb la distància. DO#mPer a lluitar amb la distància. SINomés pararé un moment, FA#mPer a lluitar amb la distància. LAPer a lluitar amb la distància. DO#mPer a lluitar amb la distància. SI DO#m SI FA#m LA x2 DO#mDona-li a la màquina, que el fum que veig, SIcrec que no m'agrada però hem d'eixir. FA#mLa distància és el trajecte, DO#mnord, sud, est i oest. DO#mÉs l'adrenalina que jo compre amb tu, SIara sóm adictes a la multitud. FA#mPoesia en la distància. DO#mNord, sud, est i oest.
Ret
FA#mindre en la re LAtina
la i
DO#mmatge del vi SIatge,
l'am
FA#mor i les pa LAraules que són armes, DO#mcrida, SIcrida. FA#mHe creuat camins de gel LAal calor de l'esperança. DO#mHe desafiat les lleis SIcontra murs d'intolerància. FA#mHe olorat la teua pell LAals racons del sud de l'enyorança. DO#mNomés pararé un moment SIper a lluitar amb la distància. FA#mPer a lluitar amb la distància. LAPer a lluitar amb la distància. DO#mPer a lluitar amb la distància. SINomés pararé un moment, FA#mPer a lluitar amb la distància. LAPer a lluitar amb la distància. DO#mPer a lluitar amb la distància.
Di
Un
No m'impo
però
es
cr
No m'impo
Ret
la i
l'am