SOL♭Diuen que això sempre coRE♭mença a algun bar, MI♭mperò tu i jo mai hem sigut SIde seguir les RE♭normes. SOL♭En tenim prou amb una RE♭llauna i un banc, MI♭mno cal SIres RE♭més.
SOL♭Diuen que anar a poc a RE♭poc és l’habitual, MI♭mperò nosaltres dos som més d’aSInar reservant RE♭taula. SOL♭En tenim prou amb uRE♭na bona carta, MI♭mno cal SIres RE♭més.
SIPerò diuen i diuen RE♭tant que tu i jo ja anem acaMI♭mbant i estirats al llit RE♭comentem què tal. SI
Però diuen i diuen RE♭tant que no dic MI♭mpas que siRE♭guis fals, SI simplement que a nosaltres ens és iRE♭gual... RE♭Que a nosaltres ens és igual.
SOL♭RE♭MI♭mSIRE♭ x2
SOL♭Diuen que aquestes relacions RE♭no duren tant, MI♭mque sempre es trenquen perquè un SIcorre més que RE♭l’altre. SOL♭Jo trobo que fins ara ho hem RE♭sabut dur bé, MI♭mjo trobo que fins ara no SIho hem fet maRE♭lament...
SIPerò diuen i diuen RE♭tant que tu i jo ja anem acaMI♭mbant i estirats al llit RE♭comentem què tal. SI
Però diuen i diuen RE♭tant que no dic MI♭mpas que siRE♭guis fals, SI simplement que a nosaltres ens és iRE♭gual... Simplement que a MI♭mnosaltres ens RE♭és igual... SI Simplement que a nosaltres ens és iRE♭gual...