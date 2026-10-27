Diuen (Acords)

Diuen que això sempre comença a algun bar

Acords Acords
Suu
suu natural
suu natural
SOL♭ RE♭ MI♭m SI RE♭ x2

SOL♭Diuen que això sempre coRE♭mença a algun bar,
MI♭mperò tu i jo mai hem sigut SIde seguir les RE♭normes.
SOL♭En tenim prou amb una RE♭llauna i un banc,
MI♭mno cal SIres RE♭més.

SOL♭Diuen que anar a poc a RE♭poc és l’habitual,
MI♭mperò nosaltres dos som més d’aSInar reservant RE♭taula.
SOL♭En tenim prou amb uRE♭na bona carta,
MI♭mno cal SIres RE♭més.

SIPerò diuen i diuen RE♭tant
que tu i jo ja anem acaMI♭mbant i estirats al llit RE♭comentem què tal. SI

Però diuen i diuen RE♭tant
que no dic MI♭mpas que siRE♭guis fals, SI
simplement que a nosaltres ens és iRE♭gual...
RE♭Que a nosaltres ens és igual.

SOL♭ RE♭ MI♭m SI RE♭ x2

SOL♭Diuen que aquestes relacions RE♭no duren tant,
MI♭mque sempre es trenquen perquè un SIcorre més que RE♭l’altre.
SOL♭Jo trobo que fins ara ho hem RE♭sabut dur bé,
MI♭mjo trobo que fins ara no SIho hem fet maRE♭lament...

SIPerò diuen i diuen RE♭tant
que tu i jo ja anem acaMI♭mbant i estirats al llit RE♭comentem què tal. SI

Però diuen i diuen RE♭tant
que no dic MI♭mpas que siRE♭guis fals, SI
simplement que a nosaltres ens és iRE♭gual...
Simplement que a MI♭mnosaltres ens RE♭és igual... SI
Simplement que a nosaltres ens és iRE♭gual...

RE♭Que a nosaltres ens és igual.

SOL♭ RE♭ MI♭m SI RE♭ x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi