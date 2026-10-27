LAm
Si REmvesteixes així, no et casarem LAmmai.
Aquesta REmcarrera no té sortida enFAlloc.
Vols dir que MImaquest noi és el que ara et FAconvé?
Aquesta MImdansa que tu SOLfas no s'entén. LAm
REmAquesta lluita teva no té LAmsentit.
REmAixò és d'adolescent, ja FAse't passarà.
MImHa arribat l'hora de pensar FAel què vols ser.
MImÉs evident SOLque això no t'ho LAmhas pensat bé.
SOLQue els bombin a tots! REm
Ja poden 'nar diFAent,
tu a la teLAmva.
SOLNi ells ho saben tot, REm
ni ells ho fan FAtot bé.
Tu a lo LAmteu.
REmQuasi 40 i encara sense LAmfills
REmi amb una feina que mai saps FAcom 'nirà.
MImAixò és un hobby i no una proFAfessió.
MImAquests parSOLtits que votes LAmsón lo pitjor.
SOLQue els bombin a tots! REm
Ja poden 'nar diFAent,
tu a la teLAmva.
SOLNi ells ho saben tot, REm
ni ells ho fan FAtot bé.
Tu a lo LAmteu.
SOL REm FA LAm
SOL REm FA LAm
SOLQue els bombin a tots! REm
Ja poden 'nar diFAent,
tu a la teLAmva.
SOLNi ells ho saben tot, REm
ni ells ho fan FAtot bé.
Tu a lo LAmteu.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.