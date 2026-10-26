Sento com es mouen les fuSOLlles i branques d'aquests arbres, DOel soroll de la pluja que cau LAm7i del vent que l'acompanya. SI7Allà lluny veig les llums en fileMImra d'alguna carretera, SOLi a ponent la claror del capvesDOpre LAm7darreMImre les Gavarres.
Penso en coses que mai puc SOLpensar perquè no hi ha temps DOde res! Avui perdo el LAm7temps sense mesura. SI7Divagant, busco llocs que coMImnec dins el paisatge, SOLgaudint de les últimes hores de sol DOde LAm7la setMImmana.
LAm79I avui LAm79camino LAm79aquest camp LAm79ple d'espígol, SIm7i demà LAm79m'observa, LAm79esperant que LAm79sucumbeixi, i SIm7no SI7vull!
MImCanto mirant l'horitzó amb SOLla vista borrosa, DOvoltant, sense fi ni rumb LAm7en la mirada. SI7Dispers, penso en tot i en res MIma la vegada, SOLi demà seré aixecat aviat de matinaDOda. LAm7MIm
LAm79I avui LAm79camino LAm79aquest camp LAm79ple d'espígol, SIm7i demà LAm79m'observa, LAm79esperant que LAm79sucumbeixi, i SIm7no SI7vull!