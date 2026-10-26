Diumenge (Acords)

Sento com es mouen les fulles i branques d'aquests arbres

Acords Acords
Sanjosex
sanjosex temps i rellotge
sanjosex temps i rellotge
MIm SOL DO LAm7 SI7 MIm SOL DO LAm7 MIm

Sento com es mouen les fuSOLlles i branques d'aquests arbres,
DOel soroll de la pluja que cau LAm7i del vent que l'acompanya.
SI7Allà lluny veig les llums en fileMImra d'alguna carretera,
SOLi a ponent la claror del capvesDOpre LAm7darreMImre les Gavarres.

Penso en coses que mai puc SOLpensar perquè no hi ha temps
DOde res! Avui perdo el LAm7temps sense mesura.
SI7Divagant, busco llocs que coMImnec dins el paisatge,
SOLgaudint de les últimes hores de sol DOde LAm7la setMImmana.

LAm79I avui
LAm79camino
LAm79aquest camp
LAm79ple d'espígol,
SIm7i demà
LAm79m'observa,
LAm79esperant que
LAm79sucumbeixi,
i SIm7no SI7vull!

MImCanto mirant l'horitzó amb SOLla vista borrosa,
DOvoltant, sense fi ni rumb LAm7en la mirada.
SI7Dispers, penso en tot i en res MIma la vegada,
SOLi demà seré aixecat aviat de matinaDOda. LAm7 MIm

LAm79I avui
LAm79camino
LAm79aquest camp
LAm79ple d'espígol,
SIm7i demà
LAm79m'observa,
LAm79esperant que
LAm79sucumbeixi,
i SIm7no SI7vull!

LAm79I avui.
LAm79 Ui, ui, ui!
SIm7I demà.
LAm79 Na, na, na!
LAm79Pensaments
LAm79de diumenge,
SIm7espeSI7rant MImla setmana
LAm79que comença,
LAm79que comença demà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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