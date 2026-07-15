Diumenge sense drama (Acords)

Avui m'ho prenc amb calma

Acords Acords
Els Catarres
Ja comença a fer-se SOLclar
i els veREïns omplen la plaça.
Porto el MImsol a la butxaca
neixen DOflors al teu balcó.

He vist garSOLlandes
pels carRErers estrets
on sempre passeMImjava
abans DOde saber el teu nom.

MirSOLar-te a la cara i que sonin campanes
els noREstres secrets, les nostres batalles,
que em MImposis la vida de potes enlaire
DOpot ser preciós, pot REser memorable.

Diumenge sense SOLdrama
avui m’ho prenc amb REcalma.
Passen els MImdies, passa la vida
i DOporto aquell somriure tonto als SOLulls.

Diumenge sense REdrama
fa temps que he estat espeMImrant
tenir-te aquí, aquí al dDOavant
tots els dies que vindSOLran.

SOL RE MIm DO x2

I a la teSOLrrassa
del meu REpoble hi ha una taula
on veuMImrem passar les tardes
i noDOmés hi faltes tu.

Hi hauran hisSOLtòries
sota la REllum d’algun fanal
i a la meMImmòria
que noDOmés sabrem tu i jo.

ToLAmthom em demana per tu i per on pares
i DOno sé què dir, se’m nota a la caraRE
però val la pena esperar-te.

Diumenge sense SOLdrama
avui m’ho prenc amb REcalma.
Passen els MImdies, passa la vida
i DOporto aquell somriure tonto als SOLulls.

Diumenge sense REdrama
fa temps que he estat espeMImrant
tenir-te aquí, aquí al dDOavant
tots els dies que vindSOLran.

SOL RE MIm DO x2

Diumenge sense SOLdrama
avui m’ho prenc amb REcalma.
Passen els MImdies, passa la vida
i DOporto aquell somriure tonto als SOLulls.

Diumenge sense REdrama
fa temps que he estat espeMImrant
tenir-te aquí, aquí al dDOavant
tots els dies que vindSOLran.

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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