Ja comença a fer-se
SOLclar
i els ve
REïns omplen la plaça.
Porto el
MImsol a la butxaca
neixen
DOflors al teu balcó.
He vist gar
SOLlandes
pels car
RErers estrets
on sempre passe
MImjava
abans
DOde saber el teu nom.
Mir
SOLar-te a la cara i que sonin campanes
els no
REstres secrets, les nostres batalles,
que em
MImposis la vida de potes enlaire DOpot ser preciós, pot REser memorable.
Diumenge sense
SOLdrama
avui m’ho prenc amb
REcalma.
Passen els
MImdies, passa la vida
i
DOporto aquell somriure tonto als SOLulls.
Diumenge sense
REdrama
fa temps que he estat espe
MImrant
tenir-te aquí, aquí al d
DOavant
tots els dies que vind
SOLran. SOL RE MIm DO x2
I a la te
SOLrrassa
del meu
REpoble hi ha una taula
on veu
MImrem passar les tardes
i no
DOmés hi faltes tu.
Hi hauran his
SOLtòries
sota la
REllum d’algun fanal
i a la me
MImmòria
que no
DOmés sabrem tu i jo.
To
LAmthom em demana per tu i per on pares
i
DOno sé què dir, se’m nota a la cara RE
però val la pena esperar-te.
Diumenge sense
SOLdrama
avui m’ho prenc amb
REcalma.
Passen els
MImdies, passa la vida
i
DOporto aquell somriure tonto als SOLulls.
Diumenge sense
REdrama
fa temps que he estat espe
MImrant
tenir-te aquí, aquí al d
DOavant
tots els dies que vind
SOLran. SOL RE MIm DO x2
Diumenge sense
SOLdrama
avui m’ho prenc amb
REcalma.
Passen els
MImdies, passa la vida
i
DOporto aquell somriure tonto als SOLulls.
Diumenge sense
REdrama
fa temps que he estat espe
MImrant
tenir-te aquí, aquí al d
DOavant
tots els dies que vind
SOLran.
i els ve
Porto el
neixen
He vist gar
pels car
on sempre passe
abans
Mir
els no
que em
Diumenge sense
avui m’ho prenc amb
Passen els
i
Diumenge sense
fa temps que he estat espe
tenir-te aquí, aquí al d
tots els dies que vind
I a la te
del meu
on veu
i no
Hi hauran his
sota la
i a la me
que no
To
i
però val la pena esperar-te.
Diumenge sense
avui m’ho prenc amb
Passen els
i
Diumenge sense
fa temps que he estat espe
tenir-te aquí, aquí al d
tots els dies que vind
Diumenge sense
avui m’ho prenc amb
Passen els
i
Diumenge sense
fa temps que he estat espe
tenir-te aquí, aquí al d
tots els dies que vind