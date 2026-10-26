FADO FASento que estic perdut, DOem punxen les teves roses SI♭i m'he quedat sense escut, DOja no tinc clares les coses.
REmSento que et vas escapar, LAmmai entendré per què tornes SI♭i no puc deixar de penDOsar.
Com em menges diumenREmges, els dilluns ploro SI♭fort. Si els dimarts dius que em FAdeixes, els dimecres soc mort. DO Dijous surto de farREmra, divendres puc moSI♭rir, dissabte ploro a FAla barra perquè no estàs DOamb mi. Perquè no estàs amb REmmi. SI♭(Perquè no estàs amb FAmi.) DO(Perquè no estàs amb REmmi.) FA(Perquè no estàs amb DOmi.)
FAAra que estic perdut FAi no puc fer-hi res, DOque m'he rendit de tu FAi que soc el teu pres, SI♭que he deixat de volar FAi he deixat de sentir, DOi ja no sé com trobar el camí. REmAra que a poc a poc FAestic perdent el nord, LAmara que no trobo pau en lloc i SI♭no puc deixar de pensar. DO
Com em menges diuREmmenges, els dilluns ploro SI♭fort. Si els dimarts dius que em deiFAxes, els dimecres soc DOmort. Dijous surto de REmfarra, divendres puc moSI♭rir, dissabte ploro a la FAbarra perquè no estàs amb DOmi. Perquè no estàs REmamb mi. SI♭(Perquè no estàs amb FAmi.) DO(Perquè no estàs amb REmmi.) FA(Perquè no estàs amb DOmi.)