Diumenges (Acords)

Sento que estic perdut

Acords Acords
Buhos
buhos sempre dempeus
buhos sempre dempeus
FA DO
FASento que estic perdut,
DOem punxen les teves roses
SI♭i m'he quedat sense escut,
DOja no tinc clares les coses.

REmSento que et vas escapar,
LAmmai entendré per què tornes
SI♭i no puc deixar de penDOsar.

Com em menges diumenREmges,
els dilluns ploro SI♭fort.
Si els dimarts dius que em FAdeixes,
els dimecres soc mort. DO
Dijous surto de farREmra,
divendres puc moSI♭rir,
dissabte ploro a FAla barra
perquè no estàs DOamb mi.
Perquè no estàs amb REmmi.
SI♭(Perquè no estàs amb FAmi.)
DO(Perquè no estàs amb REmmi.)
FA(Perquè no estàs amb DOmi.)

FAAra que estic perdut
FAi no puc fer-hi res,
DOque m'he rendit de tu
FAi que soc el teu pres,
SI♭que he deixat de volar
FAi he deixat de sentir,
DOi ja no sé com trobar el camí.
REmAra que a poc a poc
FAestic perdent el nord,
LAmara que no trobo pau en lloc
i SI♭no puc deixar de pensar. DO

Com em menges diuREmmenges,
els dilluns ploro SI♭fort.
Si els dimarts dius que em deiFAxes,
els dimecres soc DOmort.
Dijous surto de REmfarra,
divendres puc moSI♭rir,
dissabte ploro a la FAbarra
perquè no estàs amb DOmi.
Perquè no estàs REmamb mi.
SI♭(Perquè no estàs amb FAmi.)
DO(Perquè no estàs amb REmmi.)
FA(Perquè no estàs amb DOmi.)

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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