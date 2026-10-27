A
SI♭mor (Amor, amor)
fes-me un re
FAgal (Fes-me un regal).
Digue'm que en tens
DOmganes,
digue'm que voldries venir-me a
SOLm/ REbus MI♭car (Au, vine'm a bus FAcar).
Ens tirem uns
SI♭DMs de nit al teu llit.
M'ensenyes per
FAvídeo què fas abans d'anar a dormir.
Jo vol
DOmdria una mica del teu coixí. SOLm/ RE MI♭Digue'm que en tens ganes, que vin FAdries amb mi.
T'agrado
SI♭tant, tant, tant, tant, SOL♭dimtant
m'agrades
SOLmtant, tant, tant, tant, LA♭tant
que vol
MI♭dria una mica, de fet, DOmmés que una mica
del teu coixí. Di
FAgue'm que sí. SI♭Porta'm amb la moto, segur que m'enamoro.
M'en
FAcanta aquesta foto. Si et veig després t'enyoro.
Ba
DOmllem així, bien pegaíto. SOLm/ RE
Si
MI♭et portes bé, et faig FAun ball secret.
T'agrado
SI♭tant, tant, tant, tant, SOL♭dimtant
m'agrades
SOLmtant, tant, tant, tant, LA♭tant
que vol
MI♭dria una mica, de fet, DOmmés que una mica
del teu coixí. Di
FAgue'm que sí.
T'agrado
SI♭tant, tant, tant, tant, SOL♭dimtant
m'agrades
SOLmtant, tant, tant, tant, LA♭tant
que vol
MI♭dria una mica, de fet, DOmmés que una mica
del teu coixí. Di
FAgue'm que sí. SOLmMoc el cap MI♭just quan FAtu (quan tu)
em mires.
SOLmSé que m'han SI♭dit que FAtu (que tu)
em
SOLmcrides. Potser un di MI♭a di FAran (diran)
s'estimen.
MI♭Vas bus FAcant.
M'estimes,
MI♭ FA
em mires,
MI♭ FA
em crides,
MI♭ FA
m'estimes.
MI♭ FA
A
SI♭mor (Amor, amor)
fes-me un re
FAgal (Fes-me un regal).
Digue'm que en tens
DOmganes,
digue'm que voldries venir-me a
SOLm/ REbus MI♭car (Au, vine'm a bus FAcar).
T'agrado
SI♭tant, tant, tant, tant, SOL♭dimtant
m'agrades
SOLmtant, tant, tant, tant, LA♭tant
que vol
MI♭dria una mica, de fet, DOmmés que una mica
del teu coixí. Di
FAgue'm que sí.
T'a
SI♭grado tant (tant, tant, tant, tant) que no SOL♭dimli dones like,
m'a
SOLmgrades tant (tant, tant, tant, tant) caic al LA♭teu parany.
Jo vol
MI♭dria una mica del DOmteu engany.
Digue'm que en tens ganes, que em vin
FAdràs a buscar. SI♭→ SOL♭dimSigues tu el meu regal. SOLmJo vull ser (sí, sí, sí, sí), LA♭jo vull ser el teu re MI♭gal,
a
DOmmor. FACute, cute, cute, cute.
fes-me un re
Digue'm que en tens
digue'm que voldries venir-me a
Ens tirem uns
M'ensenyes per
Jo vol
T'agrado
m'agrades
que vol
del teu coixí. Di
M'en
Ba
Si
T'agrado
m'agrades
que vol
del teu coixí. Di
T'agrado
m'agrades
que vol
del teu coixí. Di
em mires.
em
s'estimen.
M'estimes,
em mires,
em crides,
m'estimes.
A
fes-me un re
Digue'm que en tens
digue'm que voldries venir-me a
T'agrado
m'agrades
que vol
del teu coixí. Di
T'a
m'a
Jo vol
Digue'm que en tens ganes, que em vin
a