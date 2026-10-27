DMs (Acords)

Single publicat el 13 de desembre de 2024. Cançó de l'estiu de TV3 2025

Acords Acords
Ouineta
ASI♭mor (Amor, amor)
fes-me un reFAgal (Fes-me un regal).
Digue'm que en tens DOmganes,
digue'm que voldries venir-me a SOLm/REbusMI♭car (Au, vine'm a busFAcar).

Ens tirem uns SI♭DMs de nit al teu llit.
M'ensenyes per FAvídeo què fas abans d'anar a dormir.
Jo volDOmdria una mica del teu coixí. SOLm/RE
MI♭Digue'm que en tens ganes, que vinFAdries amb mi.

T'agrado SI♭tant, tant, tant, tant, SOL♭dimtant
m'agrades SOLmtant, tant, tant, tant, LA♭tant
que volMI♭dria una mica, de fet, DOmmés que una mica
del teu coixí. DiFAgue'm que sí.

SI♭Porta'm amb la moto, segur que m'enamoro.
M'enFAcanta aquesta foto. Si et veig després t'enyoro.
BaDOmllem així, bien pegaíto. SOLm/RE
Si MI♭et portes bé, et faig FAun ball secret.

T'agrado SI♭tant, tant, tant, tant, SOL♭dimtant
m'agrades SOLmtant, tant, tant, tant, LA♭tant
que volMI♭dria una mica, de fet, DOmmés que una mica
del teu coixí. DiFAgue'm que sí.
T'agrado SI♭tant, tant, tant, tant, SOL♭dimtant
m'agrades SOLmtant, tant, tant, tant, LA♭tant
que volMI♭dria una mica, de fet, DOmmés que una mica
del teu coixí. DiFAgue'm que sí.

SOLmMoc el cap MI♭just quan FAtu (quan tu)
em mires. SOLmSé que m'han SI♭dit que FAtu (que tu)
em SOLmcrides. Potser un diMI♭a diFAran (diran)
s'estimen. MI♭Vas busFAcant.
M'estimes, MI♭ FA
em mires, MI♭ FA
em crides, MI♭ FA
m'estimes. MI♭ FA

ASI♭mor (Amor, amor)
fes-me un reFAgal (Fes-me un regal).
Digue'm que en tens DOmganes,
digue'm que voldries venir-me a SOLm/REbusMI♭car (Au, vine'm a busFAcar).

T'agrado SI♭tant, tant, tant, tant, SOL♭dimtant
m'agrades SOLmtant, tant, tant, tant, LA♭tant
que volMI♭dria una mica, de fet, DOmmés que una mica
del teu coixí. DiFAgue'm que sí.

T'aSI♭grado tant (tant, tant, tant, tant) que no SOL♭dimli dones like,
m'aSOLmgrades tant (tant, tant, tant, tant) caic al LA♭teu parany.
Jo volMI♭dria una mica del DOmteu engany.
Digue'm que en tens ganes, que em vinFAdràs a buscar.
SI♭→SOL♭dimSigues tu el meu regal.
SOLmJo vull ser (sí, sí, sí, sí), LA♭jo vull ser el teu reMI♭gal,
aDOmmor.
FACute, cute, cute, cute.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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