FA#



SI En Joan s'as DO# seu a un banc, és un RE#m home com LA#m cal.

SI Ja en té DO# 65 i per LA#m treballar no RE#m→ val. DO#

SI L'han jubi DO# lat i ja RE#m té el pis pa LA#m gat

SI i ara DO# cobra de la seguretat social.



FA# FA#7 SI SIm

RE DO# FA# DO#



FA# I ja DO# ningú SI li dirà RE#m doctor,

SOL#m ara se LA#m rà un simple se SI nyor.

FA# I ja DO# ningú SI li dirà RE#m doctor,

SOL#m ara se LA#m rà un simple se SI nyor.



I cada DO# dematí ca RE#m mina carrer a LA#m vall,

SI canvia DO# diaris llegits, re LA#m passa el santo RE#m→ ral. DO#

SI I tot mu DO# dat espar RE#m geix pa LA#m torrat

SI mentre els co DO# loms se'l van mirant.



FA# FA#7 SI SIm

FA# FA#7 RE MI

FA# FA#7 SI SIm

RE MI DO#sus4 DO#



FA# Però mai DO# ningú SI li dirà se RE#m nyor,

SOL#m no deixa LA#m rà de ser el doc SI tor.

FA# Però mai DO# ningú SI li dirà se RE#m nyor,

SOL#m no deixa LA#m rà de ser el doc SI tor.

FA# Però mai DO# ningú SI li dirà se RE#m nyor,

SOL#m no deixa LA#m rà de ser el doc SI tor.

FA# Però mai DO# ningú SI li dirà se RE#m nyor,

SOL#m no deixa LA#m rà de ser el doc SI tor.

FA# Però mai DO# ningú SI li dirà se RE#m nyor,

SOL#m no deixa LA#m rà de ser el doc SI tor.

FA# Però mai DO# ningú SI li dirà se RE#m nyor,

SOL#m no deixa LA#m rà de ser el doc SI tor.

FA# Però mai DO# ningú SI li dirà se RE#m nyor,

SOL#m no deixa LA#m rà de ser el doc SI tor.

FA# Però mai DO# ningú SI li dirà se RE#m nyor,

SOL#m no deixa LA#m rà de ser el doc SI tor.



FA#