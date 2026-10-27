SIEn Joan s'asDO#seu a un banc, és un RE#mhome com LA#mcal. SIJa en té DO#65 i per LA#mtreballar no RE#m→val. DO# SIL'han jubiDO#lat i ja RE#mté el pis paLA#mgat SIi ara DO#cobra de la seguretat social.
FA#FA#7SISIm REDO#FA#DO#
FA#I ja DO#ningú SIli dirà RE#mdoctor, SOL#mara seLA#mrà un simple seSInyor. FA#I ja DO#ningú SIli dirà RE#mdoctor, SOL#mara seLA#mrà un simple seSInyor.
I cada DO#dematí caRE#mmina carrer aLA#mvall, SIcanvia DO#diaris llegits, reLA#mpassa el santoRE#m→ral. DO# SII tot muDO#dat esparRE#mgeix pa LA#mtorrat SImentre els coDO#loms se'l van mirant.
FA#Però mai DO#ningú SIli dirà seRE#mnyor, SOL#mno deixaLA#mrà de ser el docSItor. FA#Però mai DO#ningú SIli dirà seRE#mnyor, SOL#mno deixaLA#mrà de ser el docSItor. FA#Però mai DO#ningú SIli dirà seRE#mnyor, SOL#mno deixaLA#mrà de ser el docSItor. FA#Però mai DO#ningú SIli dirà seRE#mnyor, SOL#mno deixaLA#mrà de ser el docSItor. FA#Però mai DO#ningú SIli dirà seRE#mnyor, SOL#mno deixaLA#mrà de ser el docSItor. FA#Però mai DO#ningú SIli dirà seRE#mnyor, SOL#mno deixaLA#mrà de ser el docSItor. FA#Però mai DO#ningú SIli dirà seRE#mnyor, SOL#mno deixaLA#mrà de ser el docSItor. FA#Però mai DO#ningú SIli dirà seRE#mnyor, SOL#mno deixaLA#mrà de ser el docSItor.