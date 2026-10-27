Doctor (Acords)

En Joan s'asseu a un banc, és un home com cal

Acords Acords
Quart Primera
quart primera el mon en un cafe
quart primera el mon en un cafe
FA#

SIEn Joan s'asDO#seu a un banc, és un RE#mhome com LA#mcal.
SIJa en té DO#65 i per LA#mtreballar no RE#m→val. DO#
SIL'han jubiDO#lat i ja RE#mté el pis paLA#mgat
SIi ara DO#cobra de la seguretat social.

FA# FA#7 SI SIm
RE DO# FA# DO#

FA#I ja DO#ningú SIli dirà RE#mdoctor,
SOL#mara seLA#mrà un simple seSInyor.
FA#I ja DO#ningú SIli dirà RE#mdoctor,
SOL#mara seLA#mrà un simple seSInyor.

I cada DO#dematí caRE#mmina carrer aLA#mvall,
SIcanvia DO#diaris llegits, reLA#mpassa el santoRE#m→ral. DO#
SII tot muDO#dat esparRE#mgeix pa LA#mtorrat
SImentre els coDO#loms se'l van mirant.

FA# FA#7 SI SIm
FA# FA#7 RE MI
FA# FA#7 SI SIm
RE MI DO#sus4 DO#

FA#Però mai DO#ningú SIli dirà seRE#mnyor,
SOL#mno deixaLA#mrà de ser el docSItor.
FA#Però mai DO#ningú SIli dirà seRE#mnyor,
SOL#mno deixaLA#mrà de ser el docSItor.
FA#Però mai DO#ningú SIli dirà seRE#mnyor,
SOL#mno deixaLA#mrà de ser el docSItor.
FA#Però mai DO#ningú SIli dirà seRE#mnyor,
SOL#mno deixaLA#mrà de ser el docSItor.
FA#Però mai DO#ningú SIli dirà seRE#mnyor,
SOL#mno deixaLA#mrà de ser el docSItor.
FA#Però mai DO#ningú SIli dirà seRE#mnyor,
SOL#mno deixaLA#mrà de ser el docSItor.
FA#Però mai DO#ningú SIli dirà seRE#mnyor,
SOL#mno deixaLA#mrà de ser el docSItor.
FA#Però mai DO#ningú SIli dirà seRE#mnyor,
SOL#mno deixaLA#mrà de ser el docSItor.

FA#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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