FAm SI♭ MI♭ x2
FAmVisc al meu SI♭aire una MI♭dolce vita,
FAmtot em SI♭somriu MI♭de nou.
FAmSota un SI♭cel blau, la fosMI♭cor s'allunya.
FAmMmm! ASI♭vui vull MI♭somiar.
FAmJo vull ballar i gaudir SI♭de la viRE♭da,
FAmfer un món ple d'il·SI♭lusiRE♭ó.
FAmEl nostre amor m'ha salSI♭vat i senRE♭to
FAmque no hi ha SI♭res com RE♭tu.
DOmAquesta FAmllum desSI♭prés de tota la fosMI♭cor
DOmomple el meu FAmcor de SI♭somnis i esperances,
RE♭ara que soc lliure i feDOmliç,
SI♭ara que tu estàs prop de mi.
FAm SI♭ MI♭ x2
FAmI construiSI♭rem una MI♭dolce vita,
FAmno vull SI♭ploMI♭rar mai més.
FAmViure per SI♭sempre una MI♭nova vida
FAmobliSI♭dant MI♭el passat.
DOmAquesta FAmllum desSI♭prés de tota la fosMI♭cor
DOmomple el meu FAmcor de SI♭somnis i esperances,
RE♭ara que soc lliure i feDOmliç,
SI♭ara que tu estàs prop de mi.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.