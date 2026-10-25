Quan el
LAsol s'a MI7maga,
quan el
LAmón s'a MI7paga,
quan la
LA/ REnit MI7no acaba FA#mmai. MI7
Quan la
LApor s'es MI7campa,
quan el
LAcrit no MI7calla,
quan el
LA/ REriu MI7es llença al FA#mmar. RECau la MIgent quan va comp FA#mtant
dolces
MIvides, dolços SI7/ RE#plans,
una espe
RErança, una bata MIlla.
Quan el
LAcor dis MI7para,
quan l'a
LAmor s'en MI7calla,
quan els
LA/ MIulls MI7es van ne FA#mgant. MI LACauen MIllàgrimes del LAcel,
les men
MItides i els es FA#mtels
pugen en
MIlaire i sempre REca MIuen. LAPassen les MIpàgines del LAtemps,
i les mun
MItanyes i els cas FA#mtells
s'enfilen en
MIlaire i també REca MIuen.
Quan te'n
LAvas, m'en MI7fonso,
quan des
LAfàs el MI7somni,
quan el
LA/ REllit MI7es va fent FA#mgran. LA MI LA MI FA#m MI RE MI RECau el MIsol, se'n va empor FA#mtant
dolces
MIvides, dolços SI7/ RE#plans,
una enyo
RErança, una mira MIda. LACauen MIllàgrimes del LAcel,
les men
MItides i els es FA#mtels
pugen en
MIlaire i sempre REca MIuen. LAPassen les MIpàgines del LAtemps,
i les mun
MItanyes i els cas FA#mtells
s'enfilen en
MIlaire i també REca MIuen.
Quan el
LAsol s'a MI7maga,
quan el
LAmón s'a MI7paga,
quan els
LA/ REulls MI7es van tan LAcant.
quan el
quan la
Quan la
quan el
quan el
dolces
una espe
Quan el
quan l'a
quan els
les men
pugen en
i les mun
s'enfilen en
Quan te'n
quan des
quan el
dolces
una enyo
les men
pugen en
i les mun
s'enfilen en
Quan el
quan el
quan els