Dolços plans (Acords)

Quan el sol s'amaga

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra cercles
sopa de cabra cercles
Quan el LAsol s'aMI7maga,
quan el LAmón s'aMI7paga,
quan la LA/REnitMI7no acaba FA#mmai. MI7

Quan la LApor s'esMI7campa,
quan el LAcrit no MI7calla,
quan el LA/REriuMI7es llença al FA#mmar.

RECau la MIgent quan va compFA#mtant
dolces MIvides, dolços SI7/RE#plans,
una espeRErança, una bataMIlla.

Quan el LAcor disMI7para,
quan l'aLAmor s'enMI7calla,
quan els LA/MIulls MI7es van neFA#mgant. MI

LACauen MIllàgrimes del LAcel,
les menMItides i els esFA#mtels
pugen enMIlaire i sempre REcaMIuen.
LAPassen les MIpàgines del LAtemps,
i les munMItanyes i els casFA#mtells
s'enfilen enMIlaire i també REcaMIuen.

Quan te'n LAvas, m'enMI7fonso,
quan desLAfàs el MI7somni,
quan el LA/REllit MI7es va fent FA#mgran.

LA MI LA MI FA#m MI RE MI

RECau el MIsol, se'n va emporFA#mtant
dolces MIvides, dolços SI7/RE#plans,
una enyoRErança, una miraMIda.
LACauen MIllàgrimes del LAcel,
les menMItides i els esFA#mtels
pugen enMIlaire i sempre REcaMIuen.
LAPassen les MIpàgines del LAtemps,
i les munMItanyes i els casFA#mtells
s'enfilen enMIlaire i també REcaMIuen.

Quan el LAsol s'aMI7maga,
quan el LAmón s'aMI7paga,
quan els LA/REulls MI7es van tanLAcant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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