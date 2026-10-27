Dona d'aigua (Acords)

Decidida a avançar fermament

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda la polseguera
la gossa sorda la polseguera
REm DO
FA SOLm REm DO
DeciFAdida a avançar fermaSOLmment
per REmdamunt de tots els encanDOteris,
vas deiFAxar anar silencis, mileSOLmnis
de ferro roent. REm DO
En els FAcabells dus la força dels SOLmvents
i REmen la mirada l'estel de DOl'alba.
Ni subFAmissa, ni cortesana. GuardiaSOLmna
del temps més present, REm DO
ventre FAde vida i de besos huSOLmmits.
CiREmcle complet de la lluna i de DOl'aigua.
La deciFAsió, la unitat, la màgia. La daSOLmma
dels fills de la nit. REm DO
FA SOLm→ REm→ DO

FADona d'aiSOLmgua. REm
EspeDOrit rebel del FAbosc,
criaSOLmtura de la REmlluna. DO
FADona d'aiSOLmgua. REm
SentiDOnella de treFAsors,
puny enSOLmcés i esquena REmnua. DO

FA SOLm REm DO
PerseFAguida per dogmes de SOLmfe,
colpeREmjada al bellmig de DOl'ànima.
Tu que FAmai vas baixar la caSOLmra,
comREmpanya, senyora DOdel cel.
Il·luFAmina la nit dels teus SOLmfills
per poREmder admirar la DObellesa.
La beFAllesa de dona valenSOLmta
que REmtrenca l'espill del DOdestí.
Una FAimatge blanca voSOLmla
i REmcreua el cel DOlliure.
ReFAnaix del SOLmtemps,
reREmnaix DOdel temps.
Si te la FAconten, no t'oblides de contar-SOLmla
i que REmla lluita de DOles dones,
dones FAd'aigua, et guiSOLme...
Quan ens REmeclipse un DOaltre cop
la teua FAgràcia inevitaSOLmble,
antiREmciparem el veDOredicte.
Quan ens FAeclipse un altre SOLmcop
la teREmua gràcia ineDOvitable,
jugaFArem de nou a fer-nos l'omSOLmbra.
I aREmra que has obert DOla veda,
i ara FAque em fas caure a toSOLmtes,
saps REmque des de lluny et DOmire
espeFArant una tornaSOLmda,
esREmperant una miDOrada
que eFAlimine la distànciSOLma
que REmens seDOpara.
LA#I al Barranc de l'EncanDO
m'he deixat les esparFAdenyes,
i jo tornaré a per REmelles,
i jo SOLmtornaré a per elles
al Barranc de l'EnDOcantà.

FADona d'aiSOLmgua. REm
EspeDOrit rebel del FAbosc,
criaSOLmtura de la REmlluna. DO
FADona d'aiSOLmgua. REm
SentiDOnella de treFAsors,
puny enSOLmcés i esquena REmnua. DO
FADona d'aiSOLmgua. REm
Ama i seDOnyora del teu FAcos.
Ama SOLmi senyora del REmteu cos. DO
FADona d'aiSOLmgua. REm
Ama i seDOnyora del teu FAcos.
Ama SOLmi senyora del REmteu cos. DO
FA SOLm→ REm→ DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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