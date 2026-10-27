REmDO FASOLmREmDO DeciFAdida a avançar fermaSOLmment per REmdamunt de tots els encanDOteris, vas deiFAxar anar silencis, mileSOLmnis de ferro roent. REmDO En els FAcabells dus la força dels SOLmvents i REmen la mirada l'estel de DOl'alba. Ni subFAmissa, ni cortesana. GuardiaSOLmna del temps més present, REmDO ventre FAde vida i de besos huSOLmmits. CiREmcle complet de la lluna i de DOl'aigua. La deciFAsió, la unitat, la màgia. La daSOLmma dels fills de la nit. REmDO FASOLm→REm→DO
FADona d'aiSOLmgua. REm EspeDOrit rebel del FAbosc, criaSOLmtura de la REmlluna. DO FADona d'aiSOLmgua. REm SentiDOnella de treFAsors, puny enSOLmcés i esquena REmnua. DO
FASOLmREmDO PerseFAguida per dogmes de SOLmfe, colpeREmjada al bellmig de DOl'ànima. Tu que FAmai vas baixar la caSOLmra, comREmpanya, senyora DOdel cel. Il·luFAmina la nit dels teus SOLmfills per poREmder admirar la DObellesa. La beFAllesa de dona valenSOLmta que REmtrenca l'espill del DOdestí. Una FAimatge blanca voSOLmla i REmcreua el cel DOlliure. ReFAnaix del SOLmtemps, reREmnaix DOdel temps. Si te la FAconten, no t'oblides de contar-SOLmla i que REmla lluita de DOles dones, dones FAd'aigua, et guiSOLme... Quan ens REmeclipse un DOaltre cop la teua FAgràcia inevitaSOLmble, antiREmciparem el veDOredicte. Quan ens FAeclipse un altre SOLmcop la teREmua gràcia ineDOvitable, jugaFArem de nou a fer-nos l'omSOLmbra. I aREmra que has obert DOla veda, i ara FAque em fas caure a toSOLmtes, saps REmque des de lluny et DOmire espeFArant una tornaSOLmda, esREmperant una miDOrada que eFAlimine la distànciSOLma que REmens seDOpara. LA#I al Barranc de l'EncanDOtà m'he deixat les esparFAdenyes, i jo tornaré a per REmelles, i jo SOLmtornaré a per elles al Barranc de l'EnDOcantà.
FADona d'aiSOLmgua. REm EspeDOrit rebel del FAbosc, criaSOLmtura de la REmlluna. DO FADona d'aiSOLmgua. REm SentiDOnella de treFAsors, puny enSOLmcés i esquena REmnua. DO FADona d'aiSOLmgua. REm Ama i seDOnyora del teu FAcos. Ama SOLmi senyora del REmteu cos. DO FADona d'aiSOLmgua. REm Ama i seDOnyora del teu FAcos. Ama SOLmi senyora del REmteu cos. DO FASOLm→REm→DO