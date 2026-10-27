Cansat d’estar sol en un món enSImdormiscat, es va endinsar en el MIbosc una nit de FA#mSant Joan. Caminant i caminant, sense saber SImon anar, va arribar en un esMItany i s’hi va volgué baFA#mnyar.
Fora de MIl’aigua, ella l’estava espeFA#mrant, emmiraDO#llant-lo amb els reflexos dels seus ulls FA#mverds, es pentiMInava els cabells de color FA#md’or, en veu baiDO#xeta li cantava esta cançó.
REQueda't amb mi, deixa enLArere tots los teus records, DO#queda't aquí i oFA#mblida totes les teues pors, REque tu i jo nadarem en LAun món en present i viuDO#rem compartint el miFA#mllor dels bons moments.
RELADO#FA#m x2
El va seduir, com ningú ho haSImvia fet mai, amb el seu cos innoMIcent, ple d’eterna FA#mjoventut. I és que quan la té al voltant, tot té una altra SImdimensió, i li va fer oblidar el MImón del que havia estat esFA#mclau.
El va vesMItir amb robes blanques com la FA#mneu, li va pinDO#tar unes ales de coFA#mlors, mentre danMIsaven en rotllana per l’esFA#mtany, en veu baiDO#xeta li cantava esta cançó.
REQueda't amb mi, deixa enLArere tots los teus records, DO#queda't aquí i oFA#mblida totes les teues pors, REque tu i jo nadarem en LAun món en present i viuDO#rem compartint el miFA#mllor dels bons moments. REQueda't amb mi, deixa enLArere tots los teus records, DO#queda't aquí i oFA#mblida totes les teues pors, REque tu i jo nadarem en LAun món en present i viuDO#rem compartint el miFA#mllor dels bons moments.