Dona d'aigua dolça (Acords)

Cansat d’estar sol en un món endormiscat

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RE LA DO# FA#m x2

Cansat d’estar sol en un món enSImdormiscat,
es va endinsar en el MIbosc una nit de FA#mSant Joan.
Caminant i caminant, sense saber SImon anar,
va arribar en un esMItany i s’hi va volgué baFA#mnyar.

Fora de MIl’aigua, ella l’estava espeFA#mrant,
emmiraDO#llant-lo amb els reflexos dels seus ulls FA#mverds,
es pentiMInava els cabells de color FA#md’or,
en veu baiDO#xeta li cantava esta cançó.

REQueda't amb mi, deixa enLArere tots los teus records,
DO#queda't aquí i oFA#mblida totes les teues pors,
REque tu i jo nadarem en LAun món en present
i viuDO#rem compartint el miFA#mllor dels bons moments.

RE LA DO# FA#m x2

El va seduir, com ningú ho haSImvia fet mai,
amb el seu cos innoMIcent, ple d’eterna FA#mjoventut.
I és que quan la té al voltant, tot té una altra SImdimensió,
i li va fer oblidar el MImón del que havia estat esFA#mclau.

El va vesMItir amb robes blanques com la FA#mneu,
li va pinDO#tar unes ales de coFA#mlors,
mentre danMIsaven en rotllana per l’esFA#mtany,
en veu baiDO#xeta li cantava esta cançó.

REQueda't amb mi, deixa enLArere tots los teus records,
DO#queda't aquí i oFA#mblida totes les teues pors,
REque tu i jo nadarem en LAun món en present
i viuDO#rem compartint el miFA#mllor dels bons moments.
REQueda't amb mi, deixa enLArere tots los teus records,
DO#queda't aquí i oFA#mblida totes les teues pors,
REque tu i jo nadarem en LAun món en present
i viuDO#rem compartint el miFA#mllor dels bons moments.

RE LA DO# FA#m x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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