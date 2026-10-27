Dona'm la mà (Acords)

Totes les portes semblaven tancades

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda l ultim heretge
la gossa sorda l ultim heretge
FA#m
FA#m LA SIm DO#

SImTotes les portes semblaven tanFA#mcades,
SImtotes les nostres paraules s'extinFA#mgien en la nit,
LAi vam plorar la tragèdia,
MIvam lamentar l'estratègia
FA#mi vam plorar fins que ens vam avorDO#rir.
SImQue no som víctimes de cap maleFA#mfici
SImni la nostra feblesa és la FA#mmarca del destí.
LAS'obrí la veda dels somnis.
MISobre la pols i la cendra
FA#mhem dibuixat el camí a seDO#guir.

FA#m LA SIm DO#

SImDe les remors i de les veus més inFA#mtenses
SImdel nostre ullal de respostes que no FA#mpara de fluir,
LAs'obrí la veda dels somnis.
MISobre la pols i la cendra
FA#mhem dibuixat el camí a seDO#guir.

FA#mVull dir-te a SIml'orella: DO#dona'm la mà.
FA#mHem deSImcidit DO#que sí,
FA#mque ens SImmovem DO#en xarxa.
FA#mPosa'l SImen DO#marxa.
FA#mVull dir-te a SIml'orella: DO#dona'm la mà.

FA#m LA SIm DO#

FA#mLluny de la vall de la pena,
LAlluny de la vall de la pena,
SImlluny de la vall DO#de la falsa pena.
FA#mSi ampliem les mires
LAi afinem les rimes,
SImno hi haurà barDO#rera que ens puga parar.
FA#mJa hem dibuixat
15.000 LAcamins a seguir.
SImJa no li DO#queda tinta
FA#mni al bolígraf ni a mi
LAperò ja veus...

FA#mSi hem observat
15.000 LAcamins a seguir,
SImqueden DO#esperances.
FA#mCaminem el camí.

FA#mLluny de la vall de la pena,
LAlluny de la vall de la pena,
SImlluny de la vall DO#de la falsa pena.
FA#mSi ampliem les mires,
LAcallarà la por,
SImcallen DO#els fantasmes
FA#mi les nits són de caramel.

SIm FA#m MI LA
SIm FA#m SOL# DO#

FA#mVull dir-te a SIml'orella: DO#dona'm la mà.
FA#mHem deSImcidit DO#que sí,
FA#mque ens SImmovem DO#en xarxa.
FA#mPosa'l SImen DO#marxa.
FA#mVull dir-te a SIml'orella: DO#dona'm la mà.

FA#m LA SIm DO#
SOL# SI DO#m RE#
DO#m SOL#m FA# SI
DO#m SOL#m LA# RE#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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