SImTotes les portes semblaven tanFA#mcades, SImtotes les nostres paraules s'extinFA#mgien en la nit, LAi vam plorar la tragèdia, MIvam lamentar l'estratègia FA#mi vam plorar fins que ens vam avorDO#rir. SImQue no som víctimes de cap maleFA#mfici SImni la nostra feblesa és la FA#mmarca del destí. LAS'obrí la veda dels somnis. MISobre la pols i la cendra FA#mhem dibuixat el camí a seDO#guir.
FA#mLASImDO#
SImDe les remors i de les veus més inFA#mtenses SImdel nostre ullal de respostes que no FA#mpara de fluir, LAs'obrí la veda dels somnis. MISobre la pols i la cendra FA#mhem dibuixat el camí a seDO#guir.
FA#mVull dir-te a SIml'orella: DO#dona'm la mà. FA#mHem deSImcidit DO#que sí, FA#mque ens SImmovem DO#en xarxa. FA#mPosa'l SImen DO#marxa. FA#mVull dir-te a SIml'orella: DO#dona'm la mà.
FA#mLASImDO#
FA#mLluny de la vall de la pena, LAlluny de la vall de la pena, SImlluny de la vall DO#de la falsa pena. FA#mSi ampliem les mires LAi afinem les rimes, SImno hi haurà barDO#rera que ens puga parar. FA#mJa hem dibuixat 15.000 LAcamins a seguir. SImJa no li DO#queda tinta FA#mni al bolígraf ni a mi LAperò ja veus...
FA#mSi hem observat 15.000 LAcamins a seguir, SImqueden DO#esperances. FA#mCaminem el camí.
FA#mLluny de la vall de la pena, LAlluny de la vall de la pena, SImlluny de la vall DO#de la falsa pena. FA#mSi ampliem les mires, LAcallarà la por, SImcallen DO#els fantasmes FA#mi les nits són de caramel.
SImFA#mMILA SImFA#mSOL#DO#
FA#mVull dir-te a SIml'orella: DO#dona'm la mà. FA#mHem deSImcidit DO#que sí, FA#mque ens SImmovem DO#en xarxa. FA#mPosa'l SImen DO#marxa. FA#mVull dir-te a SIml'orella: DO#dona'm la mà.