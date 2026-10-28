SIQue he pujat les munLAtanyes i he burlat MIles feres, SIque m'he enfrontat desLApert als meus pitjors MImalsons, DO#mm'he enamorat d'aquella que no em vol SOL#mni veure LAmaj7i tornant cap a DOcasa m'he perdut MIpel bosc, MI7 així que LAdona'm SIun seDO#mgon SOL#mper descanLAsar. LAmadd9
SIPer dir que el dia és LAmaco i la vida és boMInica SIi beure una mica LAd'aigua d'aquella MIfont DO#mque raja clara, fresca, dolça i SOL#mcristal·lina LAmaj7i fa empassar toDOtes les penes d'aMIquest món, MI7 així que LAdona'm SIun seDO#mgon SOL#mper descanLAsar. LAm