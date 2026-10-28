Dona'm un segon per descansar (Acords)

Dona'm un segon per descansar

Acords Acords
La Ludwig Band
la ludwig band al limit de la tonalitat
la ludwig band al limit de la tonalitat
MIDona'm FA#mun seSOL#mgon LAper descanMIsar, FA#m SOL#m FA#m
MIdona'm FA#mun seSOL#mgon LAper SOL#mdesFA#mcanMIsar. FA#m SOL#m LA LA#

SIQue he pujat les munLAtanyes i he burlat MIles feres,
SIque m'he enfrontat desLApert als meus pitjors MImalsons,
DO#mm'he enamorat d'aquella que no em vol SOL#mni veure
LAmaj7i tornant cap a DOcasa m'he perdut MIpel bosc, MI7
així que LAdona'm SIun seDO#mgon SOL#mper descanLAsar. LAmadd9

MIDona'm FA#mun seSOL#mgon LAper descanMIsar, FA#m SOL#m FA#m
MIdona'm FA#mun seSOL#mgon LAper SOL#mdesFA#mcanMIsar. FA#m SOL#m LA LA#

SIPer dir que el dia és LAmaco i la vida és boMInica
SIi beure una mica LAd'aigua d'aquella MIfont
DO#mque raja clara, fresca, dolça i SOL#mcristal·lina
LAmaj7i fa empassar toDOtes les penes d'aMIquest món, MI7
així que LAdona'm SIun seDO#mgon SOL#mper descanLAsar. LAm

MILaira-FA#mlaira-SOL#mraira LA SOL#m FA#m
MIlaira-FA#mlaira-SOL#mraira LA SOL#m FA#m
MIlaira-FA#mlaira-SOL#mraira LA SOL#m FA#m
MIlaira-FA#mlaira-SOL#mraira LA SOL#m FA#m
MIlaira-FA#mlaira-SOL#mraira. LA SOL#m FA#m
MILaaa!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi