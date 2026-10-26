Donaria el meu alè (Acords)

Queien llàgrimes del cel

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s de la nit al dia
whiskyn s de la nit al dia
Intro: FA#m

FA#mQueien llàgrimes del cel,
tarda grisa d'aire esSImpès,
MIcom si ja s'endevinés
que el destí fora FA#mcruel.
FA#mAvançàvem com el vent,
l'asfalt cremant-me sota els SImpeus.
MICap un camí confús, incert,
no va trigar a posar el seu FA#mpreu.

SImAquell revolt i el meu MIdespit,
sense avisar, ja havien deciLAdit MI/SOL# RE
que era el moSImment de MIfondre el teu FA#mtemps.

FA#mI no em puc treure del cap
el record d'aquell esSImglai
MIdels teus ulls, en avisar-me,
que era el nostre darrer insFA#mtant.

SImI a miques va anar-se apaMIgant
la teva vida entre les LAmeMI/SOL#ves RE
mans. La meva es SImva enfosMIquir des FA#md'ençà.

LADonaria el meu aMIlè per acaronar un cop FA#mmés
la DO#mteva pell; tot REés ple de no LAres.
I els perMIquès ara desfets quan em llevo i tu no hi ets.
LAI faria el que calMIgués per sentir una vegada FA#mmés
la DO#mteva veu RErient, LAdient
que MItot això no és cert, que ja torno a estar despert.

On REets? Si em LAveus, aFA#mpropa'm SIfins a REtu.
Un baLAtec en seMInyal que no em tens lluny, la nineta dels meus ulls...

LAI faria el que calMIgués per sentir una vegada FA#mmés
la DO#mteva veu RErient, LAdient
que MItot això no és cert, que ja torno a estar despert.
LADonaria el meu aMIlè per acaronar un cop FA#mmés
la DO#mteva pell; tot REés ple de no LAres.
I els perMIquès ara desfets quan em llevo i tu no hi ets.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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