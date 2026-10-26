Intro:
FA#m FA#mQueien llàgrimes del cel,
tarda grisa d'aire es
SImpès, MIcom si ja s'endevinés
que el destí fora
FA#mcruel. FA#mAvançàvem com el vent,
l'asfalt cremant-me sota els
SImpeus. MICap un camí confús, incert,
no va trigar a posar el seu
FA#mpreu. SImAquell revolt i el meu MIdespit,
sense avisar, ja havien deci
LAdit MI/ SOL# RE
que era el mo
SImment de MIfondre el teu FA#mtemps. FA#mI no em puc treure del cap
el record d'aquell es
SImglai MIdels teus ulls, en avisar-me,
que era el nostre darrer ins
FA#mtant. SImI a miques va anar-se apa MIgant
la teva vida entre les
LAme MI/ SOL#ves RE
mans. La meva es
SImva enfos MIquir des FA#md'ençà. LADonaria el meu a MIlè per acaronar un cop FA#mmés
la
DO#mteva pell; tot REés ple de no LAres.
I els per
MIquès ara desfets quan em llevo i tu no hi ets. LAI faria el que cal MIgués per sentir una vegada FA#mmés
la
DO#mteva veu RErient, LAdient
que
MItot això no és cert, que ja torno a estar despert.
On
REets? Si em LAveus, a FA#mpropa'm SIfins a REtu.
Un ba
LAtec en se MInyal que no em tens lluny, la nineta dels meus ulls... LAI faria el que cal MIgués per sentir una vegada FA#mmés
la
DO#mteva veu RErient, LAdient
que
MItot això no és cert, que ja torno a estar despert. LADonaria el meu a MIlè per acaronar un cop FA#mmés
la
DO#mteva pell; tot REés ple de no LAres.
I els per
MIquès ara desfets quan em llevo i tu no hi ets.
tarda grisa d'aire es
que el destí fora
l'asfalt cremant-me sota els
no va trigar a posar el seu
sense avisar, ja havien deci
que era el mo
el record d'aquell es
que era el nostre darrer ins
la teva vida entre les
mans. La meva es
la
I els per
la
que
On
Un ba
la
que
la
I els per