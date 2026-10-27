RECauen quatre gotes, però ja SImplou. Sempre em semSOLbla que el got està REbuit. Que corri la veu que ja tinc SImprou de pasSOLtilles per anar-me a REdormir. I tota aquella aigua esSImtancada SOLper mi ara és aigua REpassada. Soc com un bitxet dels que fa SImllum, però amb molSOLtíssima por a la REfoscor.
SImRESOLRESImRE/FA#SOLRE
SImSorry. FA#mFaré el que em dongui a mi la santa SOLgana, com REsi al mal temps li poso mala SImcara, RE/FA#o em tiro en boles a nadar a la platSOLja. Dono fe, dono fe. RE SImSorry. RE/FA#Faré el que em dongui a mi la santa gaSOLna, REbuscar al diable per signar el SImcontracte, RE/FA#per primer cop em dono carta blanSOLca. REDono fe, dono fe. SIm
RE/FA#No és broma, va en serio, t'ho juro que així seSOLrà. RESi em dono una hòstia, que sigui que ho he RE/FA#triat. SOLPosar-me la roba d'estiu tot i que és hiREvern. SOLJa m'importa poc tenir la REraó.
SImSorry. FA#mFaré el que em dongui a mi la santa SOLgana, com REsi al mal temps li poso mala SImcara, RE/FA#o em tiro en boles a nadar a la platSOLja. Dono fe, dono fe. RE SImSorry. RE/FA#Faré el que em dongui a mi la santa gaSOLna, REbuscar al diable per signar el SImcontracte, RE/FA#per primer cop em dono carta blanSOLca. REDono fe, dono fe.