Dono fe (Acords)

Cauen quatre gotes, però ja plou

Acords Acords
Mama Dousha
mama dousha la criolla
mama dousha la criolla
RECauen quatre gotes, però ja SImplou.
Sempre em semSOLbla que el got està REbuit.
Que corri la veu que ja tinc SImprou
de pasSOLtilles per anar-me a REdormir.
I tota aquella aigua esSImtancada
SOLper mi ara és aigua REpassada.
Soc com un bitxet dels que fa SImllum,
però amb molSOLtíssima por a la REfoscor.

SIm RE SOL RE SIm RE/FA# SOL RE

SImSorry.
FA#mFaré el que em dongui a mi la santa SOLgana,
com REsi al mal temps li poso mala SImcara,
RE/FA#o em tiro en boles a nadar a la platSOLja.
Dono fe, dono fe. RE
SImSorry.
RE/FA#Faré el que em dongui a mi la santa gaSOLna,
REbuscar al diable per signar el SImcontracte,
RE/FA#per primer cop em dono carta blanSOLca.
REDono fe, dono fe. SIm

RE/FA#No és broma, va en serio, t'ho juro que així seSOLrà.
RESi em dono una hòstia, que sigui que ho he RE/FA#triat.
SOLPosar-me la roba d'estiu tot i que és hiREvern.
SOLJa m'importa poc tenir la REraó.

SImSorry.
FA#mFaré el que em dongui a mi la santa SOLgana,
com REsi al mal temps li poso mala SImcara,
RE/FA#o em tiro en boles a nadar a la platSOLja.
Dono fe, dono fe. RE
SImSorry.
RE/FA#Faré el que em dongui a mi la santa gaSOLna,
REbuscar al diable per signar el SImcontracte,
RE/FA#per primer cop em dono carta blanSOLca.
REDono fe, dono fe.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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