MI/SOL#Hi ha una estrella que briLAlla MI/SOL#per qui ens ha estiDO#mmat. FA#mDiuen que ens acomDO#5panyen MI/SIaquells que un dia han marLA#5xat. I són aLAmaj7quí, al nostre cosSOL#mtat, com el sol d’hiSOL#11vern que esSI7calfa, però no es veu.
MI/SOL#Hi ha una estrella que briLAlla MI/SOL#a dalt del firmaDO#mment. FA#mEt guarda i t’acomDO#5panya, MI/SIamb un desig ferLA#5vent. I ara és moLAmaj7ment d’anar a dorSOL#mmir, d’apagar el SOL#11món. Que SI7tinguis un dolç son.
MIDorm, FA#mdorm, SOL#mdorm, dorm. LAmaj7 MIDorm, FA#mdorm, SOL#mdorm, dorm. LAmaj7 DO#mI un peSItó de SOL#mcel al LA/MIfront. DO#m
No MItinguis por dels LAmonstres, que MIbrilla el teu esLAmtel. Et DO#mprotegeix la SImare a toMI/SOL#tes hoFA#mres.
MINo tinguis por de LAviure. Ser aMIquí és un reLAmgal. MalDO#5grat l’absència, DO#msi tanques els FA#mulls, podràs noSItar MIcom tot es transLAforma en FA#mamorosa SI7bondat.