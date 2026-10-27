Dorm (Acords)

Hi ha una estrella que brilla

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell amorosa bondat
sergi carbonell amorosa bondat
MI/SOL#Hi ha una estrella que briLAlla
MI/SOL#per qui ens ha estiDO#mmat.
FA#mDiuen que ens acomDO#5panyen
MI/SIaquells que un dia han marLA#5xat.
I són aLAmaj7quí, al nostre cosSOL#mtat,
com el sol d’hiSOL#11vern
que esSI7calfa, però no es veu.

MI/SOL#Hi ha una estrella que briLAlla
MI/SOL#a dalt del firmaDO#mment.
FA#mEt guarda i t’acomDO#5panya,
MI/SIamb un desig ferLA#5vent.
I ara és moLAmaj7ment d’anar a dorSOL#mmir,
d’apagar el SOL#11món.
Que SI7tinguis un dolç son.

MIDorm, FA#mdorm, SOL#mdorm, dorm. LAmaj7
MIDorm, FA#mdorm, SOL#mdorm, dorm. LAmaj7
DO#mI un peSItó de SOL#mcel al LA/MIfront. DO#m

No MItinguis por dels LAmonstres,
que MIbrilla el teu esLAmtel.
Et DO#mprotegeix la SImare a toMI/SOL#tes hoFA#mres.

MINo tinguis por de LAviure.
Ser aMIquí és un reLAmgal.
MalDO#5grat l’absència,
DO#msi tanques els FA#mulls, podràs noSItar
MIcom tot es transLAforma
en FA#mamorosa SI7bondat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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